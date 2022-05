Salón drevostavieb 2022 Bratislava

Prednáškové pásmo – odborný sprievodný program k výstave & čaša vína

6. 2022 (štvrtok) – 15:00 – 20:30

Miesto: Rakúske kultúrne fórum, ASTORIA PALACE, Hodžovo nám. 1/A, Bratislava

Program akcie 2. 6. 2022 *:

Sprievodne na recepcii podujatia:



predaj publikácií Ročenka drevenej architektúry 2022 a starších vydaní titulov Ročenka drevostavieb, iné publikačné tituly o drevostavbách | OZ ARCHA



staršie tituly a informačné materiály o drevostavbách | zdarma



dobrovoľný príspevok na zakúpenie stromov v chránených lesoch LOZ Vlk | www.wolf.sk



Program – sprievodná akcia 3. 6. 2022 (piatok):

Registrácia na akciu 2. 6. 2022 a potvrdenia na účel kreditov PVA SKA:

Doprava na miesto konania 2. 6. 2011 – RKF, Hodžovo nám. 1/A, Bratislava:

Trvanie výstavy Salón drevostavieb 2022 v RKF:

OZ Centrum architektúry ARCHA a Rakúske kultúrne fórum vás pozývajú na prednáškovú akciu k výstave Salón drevostavieb 2022. Záštitu nad Salónom drevostavieb 2022 prevzali Pani Mag. Margit Bruck-Friedrich, MA, veľvyslankyňa Rakúskej republiky v SR, Slovenská komora architektov (SKA), Spolok architektov Slovenska (SAS).

14:15 – 14:55 – registrácia

Brigitte Trinkl, riaditeľka RKF v Bratislave | úvodné slovo
Ľubica Fábri, riaditeľka Salónu drevostavieb v SR | moderovanie podujatia a diskusií

15:15 – 15:35
Ivan Jarina | Van Jarina | Architektúra z dreva ako "slow design" – prierez tvorbou
& diskusia: Mimoriadna drevená architektúra a špecifiká spolupráce s dodávateľmi

15:35 – 16:15
Pavel Horák | Prodesi/Domesi | Dom na Kangaroo Island
Zuzana Kierulfová | Createrra | Rodinný dom v Častej
& diskusia: Ako navrhovať architektúru v duchu udržateľnosti pri splnení prianí klienta a klimatických daností lokality?

16:15 – 16:35
Daniel Kubiš | Kubis Architekti + Juraj Šimek | S-Form | Výskumno-vývojový objekt s bytovou jednotkou, Bratislava
& diskusia: Benefity a úskalia zmeny konštrukcie budovy na drevostavbu v procese projektu

16:35 – 17:10
Danica Pišteková | Woven | 1:1 Workshop; Andrej Olah | GRAU | Lighthouse; Martin Hörmann | OFFICE110 | Pozorovňa zvierat Vydrica
& diskusia: Intervencie vo verejnom priestore a malá architektúra z dreva – potrebujeme ich viac?

17:10 – 17:30 – prestávka

Juri Troy | Wien, Rakúsko | Celostné stavanie a architektúra; Vybrané drevostavby z portfólia / Prednáška a diskusia v nemeckom jazyku, simultánne tlmočené do slúchadiel, načúvacie staničky pre záujemcov počas prestávky na infopulte akcie.

TOMBOLA | 10 vďačných cien | losovanie z kontaktov odovzdaných na infopulte akcie, záver prednáškovej série a oficiálnej časti podujatia

Čaša vína – spoločenský dozvuk podujatia s občerstvením

Prosíme členov SKA, aby nám spolu s registráciou na prednáškovú akciu 2. 6. 2022 poslali do 31. 5. 2022 číslo svojej autorizácie na adresu lubica.fabri@archacentre.org Na základe kópie Prezenčnej listiny s číslami autorizácií, ktorú odovzdáme po akcii do kancelárie SKA, spracuje SKA potvrdenia pre PVA.

Príďte najlepšie busom, alebo pešmo. V mieste akcie sú veľmi obmedzené možnosti parkovania, satisfakciou vám bude pohár dobrého vína a večerná prechádzka.

*Zmenám programu a posunom časov sa chceme vyhnúť, ale nedajú sa vylúčiť.

23. 5. – 17. 6. 2022 – otvorené v pracovných dňoch – 9:00 – 17:00, vstup na výstavu zdarma