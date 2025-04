Opäť sa potvrdilo, že Rusko je teroristický štát, no Fico a Blanár podľa Dostála mlčia – VIDEO

Slovenská vláda podľa SaS hanebne mlčí

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Raketový útok zasiahol civilistov v centre mesta

14.4.2025 (SITA.sk) - Opäť sa potvrdilo, že Rusko je teroristický štát, no Fico a Blanár mlčia. Vyhlásil to na tlačovej besede poslanec Ondrej Dostál SaS ). Ako uviedol, strana Sloboda a Solidarita dôrazne odsudzuje ruský raketový útok na ukrajinské mesto Sumy.„Opäť sa potvrdilo, že Rusko je teroristický štát a Putin je vojnový zločinec. Chcem oceniť, že sa k tomu vyjadrili a odsúdili to aj prezident Peter Pellegrini a predseda parlamentu Richard Raši Hlas-SD ). O to viac je zarážajúce a znepokojivé, že k tomu nič nepovedal premiér Robert Fico Smer-SD ), ani minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD),“ zdôraznil Dostál.Ide podľa neho o ďalší dôkaz toho, že Rusko vedie agresívnu vojnu proti Ukrajine , a že Ukrajina potrebuje podporu celého západného demokratického sveta. Je to však podľa neho aj ďalší príklad toho, ako hanebne sa správa slovenská vláda . Podľa poslanca je potrebné sa k tomu vyjadrovať, a preto pozval verejnosť na pondelkový protest iniciatívy Mier Ukrajine , ktorý sa uskutoční o 18:00 pred budovou ruského veľvyslanectva.Ruský útok balistickými raketami na centrum mesta Sumy na severovýchode Ukrajiny si vyžiadal „desiatky mŕtvych a zranených“. Informoval o tom v nedeľu 13. apríla ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj . „Strašný ruský útok balistickými raketami na Sumy... Podľa predbežných údajov sú desiatky mŕtvych a zranených civilistov,“ uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti.„A to v deň, keď ľudia chodia do kostola, na Kvetnú nedeľu,“ dodal. Podľa doterajších informácií si útok vyžiadal najmenej 34 obetí. Zranenia utrpelo viac ako 84 civilistov, vrátane detí.„Rusko zasiahlo centrum mesta balistickými raketami práve v čase, keď na uliciach bolo veľa ľudí,“ uviedla ukrajinská štátna záchranná služba. „Ľudia boli zranení priamo uprostred ulice, v autách, vo verejnej doprave a v domoch,“ dodali záchranári.