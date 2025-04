V Pardubiciach z neba padali peniaze

14.4.2025 (SITA.sk) - V českom meste Pardubice po ulici poletovali tisíce korún, ale nikto sa k nim nehlásil. Na prvý pohľad to vyzeralo, že bankovky padajú z neba, bral ich vietor, neboli v žiadnej peňaženke, len voľne na ulici. Kuriózny prípad sa stal v nedeľu večer. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz Mestská polícia oceňuje správanie sa jednej okoloidúcej, ktorá peniaze zbierala len preto, aby neodleteli. Zavolala hneď na tiesňovú linku 156, a keď hliadka prišla, poctivá nálezkyňa bankovky odovzdala.Majiteľ by podľa polície mal podrobne popísať, kde peniaze stratil, koľko ich bolo a aké nominálne hodnoty bankovky majú. Polícia detaily nezverejnila, aby sa náhodou neprihlásilo desať majiteľov. Nález peňazí mestská polícia v Pardubiciach rieši päťkrát až šesťkrát ročne. Len zhruba v polovici prípadov sa vrátia majiteľovi, najčastejšie je to vtedy, keď ide zabudnuté peniaze v bankomate po ich výbere.