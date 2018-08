OPÄŤ SA ZAPOTÍME: Dnes bude najteplejšie, toľkoto stupňov nás čaká

Tropické teploty prinášajú zdravotné riziká. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 9. augusta (TASR) - Horúci tropický vzduch bude na území Slovenska až do konca pracovného týždňa. Vo štvrtok meteorológovia Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) očakávajú jeden z najteplejších dní. Od 14. do 18. h bude vo väčšine krajov 35 až 36 stupňov Celzia.uviedol SHMÚ na svojej webstránke. Preto vydal výstrahu druhého stupňa pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj a pre okresy Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Myjava a Nové Mesto nad Váhom, ktorá platí aj v piatok. Vo východnej časti územia platí výstraha prvého stupňa, teplota by tu mala dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia.Počasie by sa malo zmeniť cez víkend, kedy bude prevažne veľká oblačnosť a na viacerých miestach dážď, prehánky, miestami búrky.