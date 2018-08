Argentínsky Senát hlasoval proti legalizácii interrupcií

Protesty v Buenos Aires. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Buenos Aires 9. augusta (TASR) - Argentínsky Senát odmietol vo štvrtok návrh zákona, ktorý by legalizoval umelé prerušenie tehotenstva do jeho 14. týždňa. Informuje o tom agentúry AP a DPA.Výsledok hlasovania prišiel po 15-hodinovej rozprave, kým za legalizáciu interrupcií sa vyslovilo 31 a proti bolo 38 poslancov. Davy stúpencov i odporcov návrhu zákona napriek silnému dažďu sledovali priebeh rozpravy na veľkoplošných obrazovkách nainštalovaných pred budovou Kongresu v Buenos Aires.Predmetná otázka rozdelila rodnú krajinu pápeža Františka. Dolná komora Kongresu totiž toto opatrenie už v júni prijala a konzervatívny argentínsky prezident Mauricio Macri zároveň naznačil, že by ho aj podpísal.Na podporu legalizácie interrupcií v Argentíne vyšli v stredu do ulíc stovky ľudí aj v Mexiku a Kostarike.Argentína v súčasnosti povoľuje umelé prerušenie tehotenstva výlučne v prípade znásilnenia či ohrozenia života a zdravia ženy alebo dieťaťa. Podľa odhadov ministerstva zdravotníctva sa však napriek tomu v Argentíne každoročne vykoná viac než 350.000 nelegálnych interrupcií. Zhruba 50.000 žien ročne hospitalizujú so zdravotnými komplikáciami po takýchto zákrokoch.V prípade vykonania zákroku sú okrem lekárov trestne stíhané aj ženy, ktoré ho podstúpia. Medzi rokmi 2007 a 2016 odsúdili v súvislosti s nelegálnymi interrupciami v krajine 63 ľudí.