Opätovne sa zavádza dotácia na školské obedy. Koľko prispeje štát?

Stravovanie v školskej jedálni

Rodiny v hmotnej núdzi

30.4.2023 (SITA.sk) - Od začiatku mája sa opätovne zavádza plošná štátna dotácia na obedy pre deti v materských a základných školách. Na každý obed dieťaťa v poslednom ročníku materskej školy štát prispeje sumou 1,40 eura, na obed žiaka prvého stupňa na základnej škole sumou 2,10 eura a na obed žiaka druhého stupňa na základnej škole sumou 2,30 eura.Plošné dotácie na stravu pritom nebudú mať vplyv na čerpanie daňového bonusu na dieťa. Rodič dieťaťa musí o poskytnutie dotácie požiadať pri zápise dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni. Vyplýva to z novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorá nadobudne účinnosť od 1. mája tohto roka.Nárok na štátnu dotáciu na stravu by mohlo mať od septembra tohto roka aj približne 11-tisíc žiakov prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR , ktorý do parlamentu predložili poslanci NR SR za hnutie Sme rodina. Finančný vplyv legislatívneho návrhu je podľa nich zabezpečený z rozpočtu kapitoly rezortu práce a sociálnych vecí. Zavedenie dotácie aj pre žiakov osemročných gymnázií si do konca tohto roka vyžiada 101,2 tisíca eur a v ďalších rokoch 303,6 tisíca eur ročne. Novela zákona má zrovnoprávniť deti, ktoré chodia na základnú školu a deti, ktoré študujú na osemročných gymnáziách a sú v rovnakom veku.Dotáciu na stravu do konca apríla štát poskytuje v sume 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole, a odobralo obed. Dotáciu však v súčasnosti nevypláca plošne na všetky deti.Smeruje len na obedy pre deti z rodín v hmotnej núdzi alebo pre deti v materských a základných školách, v ktorých je v hmotnej núdzi najmenej polovica detí.