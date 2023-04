Čaputová sa v Kyjeve stretla so Zelenským a vyjadrila mu podporu, s českým prezidentom Pavlom navštívila aj Boroďanku (video+foto)

Zelenskyj sa poďakoval za pomoc

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Milióny ľudí našli bezpečie aj na Slovensku

Posilnenie bilaterálnych vzťahov

Ďalší balík sankcií sa už pripravuje

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ukrajina má aj podporu Česka

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Navštívili aj zbombardovanú Boroďanku

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Spoločná minulosť aj budúcnosť

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Hanebné ruské útoky

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Návšteva obce Jahidne

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

30.4.2023 -Prezidentka Zuzana Čaputová sa v rámci cesty na Ukrajinu, ktorú absolvovala spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom, stretla v Kyjeve s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, a spolu podpísali deklaráciu o spolupráci a partnerstve.Dokument hovorí o spoločnej histórii a hodnotách a pripomína boj proti ruskej agresii. Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz.Na tlačovom brífingu po stretnutí prezidentov sa Zelenskyj poďakoval Čechom a Slovákom za pomoc. Pripomenul, že sa stretli v deň, ktorý sa začal ďalšími ruskými útokmi, ktoré si znova vyžiadali obete na životoch. Lídri preto držali minútu ticha.Zelenskyj pripomínajúc, že sa Ukrajina pripravuje na ofenzívu, zároveň opäť požiadal o dodanie zbraní vrátane obrnenej techniky a lietadiel.„Z hľadiska dodávok zbraní nemajú existovať žiadne tabu. Je spravodlivé dodať našim vojakom všetko, čo slúži k ochrane životov,“ povedal ukrajinský prezident.Prezidentka mu na spoločnom rokovaní vyjadrila opätovnú podporu. "Rok, odkedy je jeho krajina obeťou invázie a rok ťažkých chvíľ a rozhodnutí, je zapísaný v jeho tvári. Odhodlanie obrániť svoju krajinu a priviesť ju k spravodlivému mieru sa nezmenilo. Je mi cťou vyjadriť Vám našu podporu, prezident Zelenskyj," vyhlásila Čaputová.Čaputová uviedla, že dopady ruskej agresie na území Ukrajiny sú citeľné v celej Európe. „Milióny ľudí, ktorí pre túto vojnu museli opustiť svoje domovy, si našli bezpečie aj u nás na Slovensku," uviedla Čaputová.S najvyššími politickými predstaviteľmi Ukrajiny sa v piatok rozprávala o ďalšom posilnení bilaterálnych vzťahov.„Slovenské firmy sa chcú podieľať na rekonštrukcii Ukrajiny tam, kde sa to dnes dá. Som rada, že v najbližšom období bude spustený mechanizmus, ktorý im v tom pomôže. Máme tiež záujem prehĺbiť spoluprácu v energetike či infraštruktúrnych prepojeniach. Tie totiž už dávno nezodpovedajú intenzite našich medziľudských ani obchodných vzťahov," vyhlásila prezidentka, ktorá sa stretla aj s predsedom Verchovnej rady Ruslanom Štefančukom a ukrajinským premiérom Dmytrom Šmyhaľom. „Ako členovia Európskej únie v týchto chvíľach pripravujeme ďalší balík sankcií a som rada, že sme už minulý rok potvrdili európsku perspektívu pre Ukrajinu," informovala Čaputová.Témou rokovania s Ukrajinskými predstaviteľmi bol aj nadchádzajúci samit Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse, ktorý podľa prezidentky môže potvrdiť ďalšiu pomoc pre Ukrajinu ako aj prehĺbiť politické vzťahy.„S prezidentmi Volodymyrom Zelenským a Petrom Pavlom sme dnes (v piatok 28. apríla, pozn. SITA) podpísali aj spoločné vyhlásenie, ktoré tieto všestranné vzťahy potvrdzuje," doplnila prezidentka.Upozornila tiež na potrebu dokumentácie vojnových zločinov, ktoré Rusko pácha na ukrajinskom území a tiež na vyvodenie zodpovednosti.„Slovensko v tomto úsilí pomáha a vyslali sme skupiny forenzných expertov a policajných technikov a podporujeme aj zriadenie špeciálneho súdneho tribunálu. O slobode, spravodlivosti a mieri nestačí iba rozprávať, niekedy sa o ne treba aj zasadiť, a to dnes Ukrajina aj naši partneri a spojenci robia," uzavrela Čaputová.Pavel tiež uistil Zelenského, že Česko bude naďalej podporovať Ukrajinu. Krajina si podľa neho „plne zaslúži“ pripojenie k Európskej únii (EÚ) Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) , a preto by sa prístupové rokovania Ukrajiny do Únie mali začať ešte tento rok.„Členstvo Ukrajiny v EÚ pre nás nie je otázkou či, ale kedy. Nechcú sa stať členom EÚ zadarmo alebo ako dar. Majú čo ponúknuť a členstvo si plne zaslúžia. Svojím hrdinstvom dali príklad mnohým krajinám,“ vyjadril sa Pavel.Hlavy troch štátov tiež hovorili o povojnovej obnove Ukrajiny. Pavel spomenul, že Česko má pripravených šesť projektov, ktoré je možné v blízkej dobe spustiť, pričom sa pracuje napríklad na transfere technológií a výroby českých firiem na ukrajinské územie, primárne vojenskej výroby.Česi by tiež mali pomôcť s opravami Dnipropetrovskej oblasti, kde je podľa českého prezidenta pripravených päť kľúčových rekonštrukčných projektov v oblasti zdravotníctva, bývania, energetiky či vodohospodárstva.Prezidentka spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom pricestovali na Ukrajinu v piatok ráno. Pavel chcel podľa portálu Novinky.cz. čas strávený na Ukrajine rozložiť medzi návštevy niektorých vojnou zničených miest a rôzne politické rokovania.Prvým bodom programu bola návšteva Boroďanky, ktorú Rusi zbombardovali v začiatkoch vojny. O tom, že by chcel ísť na Ukrajinu, hovoril Pavel už počas prezidentskej kampane, po zvolení sa vyjadril, že to bude jedna z jeho prvých ciest.Čaputová na sociálnej sieti na margo návštevy uviedla, že s Ukrajinou nás spája nielen hranica a spoločná minulosť, ale aj spoločná budúcnosť.Spoločná cesta oboch prezidentov podľa Čaputovej potvrdzuje novú éru vzťahov medzi slovenskou a českou hlavou štátu, pričom je to ich prvá spoločná zahraničná cesta.„Naše vzťahy sú hlboké, pevné a posilnené o spoločnú historickú skúsenosť s fašizmom, okupáciou, komunizmom, budovaním demokracie a napokon o pokojné, mierumilovné rozdelenie spoločného štátu. Túto symboliku vzájomného rešpektu, priateľstva a partnerstva dnes spoločne prinášame do Kyjeva," skonštatovala prezidentka, ktorá je rada, že prvá spoločná cesta oboch prezidentov smeruje práve na Ukrajinu.Do Kyjeva sa Čaputová vrátila po necelom roku od jej prvej návštevy Ukrajiny.„Práve vďaka tomu, že demokratický svet posledný rok neodvracal zrak, je dnes Kyjev mesto fungujúce takmer normálnym životom a front sa posunul na východ Ukrajiny, ďalej od našich hraníc," uviedla Čaputová, podľa ktorej sa niektoré ruiny postupne premieňajú na modulárne domy, a tým šťastnejším rodinám sa vrátili aj deti, ktoré im boli okupantmi ukradnuté.Tento posun vníma prezidentka ako znamenie, že naša pomoc má zmysel, približuje nás bližšie k mieru a ďalej od agresora. „Dnešné nočné hanebné útoky na niektoré ukrajinské mestá vrátane Dnipra alebo Umanu, pri ktorých zahynuli nevinní civilisti, nám pripomínajú, že si nemôžeme dovoliť odvrátiť zrak," dodala záverom Zuzana Čaputová, ktorá je na Ukrajine s českým prezidentom aj preto, aby sme nikdy nič také ani nezažili.Zuzana Čaputová navštívila v rámci svojej cesty na Ukrajine aj obec Jahidne v Černihivskej oblasti. V pivnici tamojšej školy väznili ruskí vojaci temer mesiac všetkých 367 obyvateľov obce vrátane detí i starších a chorých. Priestory boli stiesnené, bez svetla a tepla a ľudia nemali možnosť vyjsť von. Jedenásť osôb to neprežilo. Hlava štátu to uviedla v statuse na sociálnej sieti.„Priamo nad pivnicou pritom celý čas sídlil štáb ruských okupantov, ktorí ľudí pod nimi používali ako živé štíty," uviedla ďalej. „Keď som sa dnes preživších pýtala, čo im odpovedali na to, prečo to robia, tak im povedali, že ich prišli oslobodiť. A pritom im nedovolili ani vyniesť a pochovať tých, ktorí v pivnici zomreli," píše Čaputová.Prezidentka uviedla, že sa ťažko hľadajú slová k utrpeniu ľudí v obci Jahidne i ďalších ukrajinských obciach. „Keď sme sem prichádzali, bol znovu vyhlásený poplach. Miestni dnes spomínali na obdobie, ktoré prežili (a vtedy nevedeli, či ho vôbec prežijú). Ešte stále však nie sú v mieri a tá hrozba krutosti a smrti nad nimi ešte aj dnes visí," pokračovala prezidentka. Dodala, že považuje za dôležité, aby sme im naďalej pomáhali voči tejto nespravodlivosti.