Opätovné schválenie obedov zadarmo Čaputová ocenila, označila to za dobré opatrenie

Dotácie na obedy zadarmo

Súčasný stav opatrení

8.2.2023 (SITA.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová je rada, že sa sociálne opatrenie v podobe obedov zadarmo do legislatívy vrátilo. Poznamenala to dnes v Kežmarku pre médiá na záver svojho dvojdňového regionálneho výjazdu na Spiši na margo vládou opätovne schválených bezplatných obedov. Pripomenula, že ich zrušenie súčasnou vládou v minulosti vetovala a namietala. „Keď sme si to vyhodnocovali a prepočítavali, je to opatrenie, ktoré je dobré,“ uviedla. Národná rada SR schválila obedy zadarmo v utorok 7. februára. Od začiatku mája sa tak opätovne zavedie plošná štátna dotácia na obedy pre deti v materských a základných školách.Na každý obed dieťaťa v poslednom ročníku materskej školy štát prispeje sumou 1,40 eura, na obed žiaka prvého stupňa na základnej škole sumou 2,10 eura a na obed žiaka druhého stupňa na základnej škole sumou 2,30 eura. Plošné dotácie na stravu pritom nebudú mať vplyv na čerpanie daňového bonusu na dieťa.Dotáciu na stravu v súčasnosti štát poskytuje v sume 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo obed.Dotáciu však v súčasnosti nevypláca plošne na všetky deti. Smeruje len na obedy pre deti z rodín v hmotnej núdzi alebo pre deti v materských a základných školách, v ktorých je v hmotnej núdzi najmenej polovica detí.