Prípad šikanovania rómskych chlapcov na policajnej stanici v Košiciach riešili slovenské súdy pridlho

Šikana zo strany polície

Skutok zachytený na video

Desať ročný súd

8.2.2023 (SITA.sk) - Prípad šikanovania rómskych chlapcov na policajnej stanici v Košiciach z roku 2009 prerokovávali slovenské súdy neprimerane dlho. Vyplýva to zo stanoviska Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) , na ktoré poukázala mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva . Navyše podľa ESĽP namietané ponižujúce zaobchádzanie zo strany polície slovenské súdy nedostatočne preskúmali a dostatočne sa nevysporiadali ani s prokuratúrou žalovaným rasovým motívom.„Konanie pred ústavným súdom, na ktorý sa sťažovatelia opakovane obrátili, vyhodnotil ESĽP ako neefektívne," informovala mimovládka. Doplnila, že ESĽP priznal každému z poškodených odškodnenie výške 20 000 eur.Poradňa pripomína, že k incidentu došlo v marci roku 2009, keď niekoľko policajtov zadržalo šiestich rómskych chlapcov z Luníka IX vo veku 11 až 15 rokov a predviedlo ich na Obvodné oddelenie Košice – Juh. Tam ich podľa ich vyjadrení nútili vyzliecť sa donaha, vzájomne sa fackovať alebo bozkávať.„Policajti ich mali kopať, slovne urážať, a to aj pre ich rómsky pôvod, pred štekajúcimi psami bez náhubkov, ktorí ich mali aj pohrýzť. Časť uvedeného konania bola nahrávaná na mobilný telefón a zostrihaná nahrávka bola následne zaslaná médiám a zverejnená na internete," pripomenula poradňa.Sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR začala krátko po incidente trestné stíhanie, ktoré vyústilo do vznesenia obvinenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a vydierania spáchaných z osobitným motívom etnickej nenávisti proti desiatim policajtom a neskôr do podania obžaloby prokurátorom na súd.„Okresný súd Košice II po rozsiahlom dokazovaní opakovane obžalovaných policajtov oslobodil spod obžaloby. Jeho rozsudky boli dvakrát zrušené Krajským súdom v Košiciach ako odvolacím súdom. Ten okrem iného vytýkal okresnému súdu, že nevykonal dokazovanie aj prehratím video nahrávky, na ktorej bola zachytená časť incidentu, pretože tento dôkaz nepovažoval za zákonný," uviedla mimovládka.Nahrávku podľa poradne okresný súd prehral až po druhom zrušení prvostupňového rozsudku, pričom následne rozsudkom z decembra 2019 obžalovaných znovu, teda po tretíkrát oslobodil spod obžaloby. „Toto jeho rozhodnutie sa stalo právoplatným po tom, ako krajský súd v decembri 2020 zamietol odvolanie prokurátora proti rozsudku súdu prvého stupňa," uviedla mimovládka.Následne v januári 2019 sťažovatelia podali ústavnú sťažnosť smerujúcu proti oslobodzujúcemu rozsudku okresnému súdu, v ktorej namietali porušenie svojich práv podľa Ústavy SR a Európskeho dohovoru, pričom namietali najmä celkovú dĺžku konania (10 rokov od incidentu) a tiež tvrdili, že čelili ponižujúcemu zaobchádzaniu, ktoré však nebolo zo strany súdov dostatočne vyšetrené. „Dňa 23. mája 2019 Ústavný súd SR ich sťažnosť ako neopodstatnenú odmietol," zdôraznila mimovládka.Poslanec Peter Pollák ml. OĽaNO ) v reakcii zdôraznil, že sa vyriešil ďalší z mnohých prípadov porušenia ľudských práv voči rómskej komunite na Slovensku. „Takýto typ šikany nie je na Slovensku ničím novým. Podobných prípadov je veľa," skonštatoval. Zároveň ocenil, že rezort vnútra sa momentálne snaží takýmto činom predísť nákupom telových kamier pre policajtov.