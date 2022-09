Opatrenia na hraniciach nie sú podľa Káčera namierené špecificky proti Slovensku, sme pripravení ponúknuť pomoc aj Maďarsku

28.9.2022 (Webnoviny.sk) - Opatrenia na hraniciach nie sú namierené špecificky proti Slovensku. Snahou je, aby naše hranice ostali maximálne otvorené. Po rokovaní vlády to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer . Dodal, že robia všetko pre to, aby schengenský priestor ostal voľný, pričom snahou je vyhnúť sa takýmto opatreniam na našich hraniciach.Problém podľa Káčera vzniká na vonkajšej hranici EÚ, a pod tlakom Nemecka vzniká akási kaskáda opatrení, ktorá sa presúva na Česko či Rakúsko. Doplnil, že nás sa to dotýka nepriamo. Podľa šéfa slovenskej diplomacie je aj SR pripravená prijímať opatrenia a ponúknuť aj Maďarsku pomoc s ochranou hraníc.