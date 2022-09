Ideme do hrôzostašnej krízy a vláda neponúka žiadne riešenia na pomoc ľuďom, návrhy Hlasu neprešli parlamentom (video)

Enormné zdražovanie potravín a energií

Hrôzostrašná prognóza NBS

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

28.9.2022 (Webnoviny.sk) - Návrhy opozičnej strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) na 13. dôchodok a na jednorazový 200-eurový príspevok pre nezaopatrené deti v stredu v parlamente neprešli. Informoval o tom predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini na tlačovej konferencii.Vláda je podľa Pellegriniho neschopná ponúknuť balík opatrení, ktoré by pomohli ľuďom zvládnuť krízu a otočila sa chrbtom k ich návrhom len preto, že ich predložila opozícia.„Vláda mala na stole náš návrh, aby každý jeden starobný dôchodca dostal priemerný dôchodok vo výške 515 eur. Každému dôchodcovi sme tak mohli pomôcť do konca roku prežiť enormné zdražovanie,“ povedal Pellegrini.Hlas-SD zároveň navrhol, aby každá rodina dostala v tomto roku na nezaopatrené dieťa jednorazový príspevok 200 eur s cieľom zvládnuť dopady enormného zvýšenia cien energií a potravín. Od 1. januára 2023 navrhovali 200 eur pre dieťa, ktoré nastupuje do prvého ročníka základnej školy.Vládne návrhy na podporu seniorov a rodín s deťmi Hlas-SD kritizuje ako nepostačujúce. Podľa slov Erika Tomáša (Hlas-SD) dostanú seniori od vlády ako trinásty dôchodok od 35 eur do 210 eur, pritom tú najvyššiu pomoc uvidí len malá časť z nich, „asi 14 000 alebo 16 000 dôchodcov“.Pellegrini upozornil na „hrôzostrašnú prognózu“ Národnej banky Slovensky , podľa ktorej sa situácia na Slovensku zhorší. „Ideme do recesie a s obrovskou infláciou. Situácia na Slovensku je hrozivá a väčšina obyvateľov bude mať problém bez výraznej pomoci štátu prežiť,“ myslí si Pellegrini.