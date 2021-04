Opatrenia na Slovensku sa opäť menia. Otvárajú sa terasy reštaurácií, kaviarní aj fitness centrá (video)

aktualizované 21. apríla, 17:30



Podmienky otvorenia

Video: Tlačová konferencia o aktuálnej epidemiologickej situácii

Diskutujú aj o zmene testovacej stratégie

Počet nových prípadov naďalej klesá

21.4.2021 (Webnoviny.sk) -Situácia na Slovensku sa stále zlepšuje, preto sa terasy reštaurácií môžu od pondelka otvoriť. V stredu o tom informoval predseda vlády Eduard Heger s tým, že presnejšie parametre budú upravené vo vyhláške hlavného hygienika.Pri tejto príležitosti požiadal premiér o veľkú obozretnosť. Otvoriť tiež môžu fitnes centrá, povolené budú pre obmedzený počet návštevníkov, potrebný bude aj negatívny test na koronavírus Hlavný hygienik SR Ján Mikas informoval, že vo fitnes centrách bude stanovená podmienka na jednu osobu 15 metrov štvorcových, maximálne však bude povolených šesť osôb. Potrebný bude aj negatívny test na koronavírus.„Čo sa týka terás, medzi stolmi budú povinné minimálne dvojmetrové rozostupy a minimálne dve steny zostanú voľné, ak budú priestory terasy zastrešené,“ uviedol Mikas. Igor Matovič podotkol, že on v diskusii o uvoľňovaní opatrení zastával názor epidemiológov. Tiež chcel, aby sa uvoľňovanie odsunulo o týždeň neskôr. Dodal, že politika je umenie možného, a preto súhlasil aj so skorším uvoľnením.Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová na tlačovej besede uviedla, že diskutujú aj o zmene testovacej stratégie. Tá by mala totiž reflektovať zlepšujúcu sa situáciu. Richard Sulík poďakoval koaličným partnerom, hlavnému hygienikovi a odborníkom. Odsúhlasenie otvorenia terás a fitnes centier označil ako test novej vlády.Riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR Matej Mišík na tlačovej konferencii informoval, že naďalej klesá počet prípadov, hospitalizovaných aj pacientov na umelej pľúcnej ventilácii. Po dlhom čase klesol počet ventilovaných pacientov pod 250.Menej povzbudivé je však podľa neho reprodukčné číslo. Aktuálne je na hodnote 0,9 až 1. Mišík podotkol, že čím je reprodukčné číslo bližšie k hodnote 1, tým sa spomaľuje pokles pravidelne sledovaných ukazovateľov.