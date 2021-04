Prezident vymenoval Jakuba Kulhánka za ministra zahraničia, nastupuje v ťažkej dobe

Ťažká doba zložitých vzťahov

Teroristický čin

Prezident sa nevyjadruje

21.4.2021 (Webnoviny.sk) - Český prezident Miloš Zeman v stredu vymenoval nového ministra zahraničných vecí. Jakuba Kulhánka , ktorý dosiaľ pôsobil ako námestník ministra vnútra Jana Hamáčka , vzápätí premiér Andrej Babiš uviedol do úradu, informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.„Je vymenovaný v ťažkej dobe,“ vyjadril sa Babiš na margo nového ministra, ktorý bude podľa neho riešiť veci národného záujmu. Kulhánka už večer čaká stretnutie s ruským veľvyslancom v Prahe Aleksandrom Zmejevským, ktorého si predvolal, aby protestoval proti vyhosteniu 20 českých diplomatov z Moskvy.Tiež plánuje rokovanie so spojencami o podpore po teroristickom útoku v Českej republike, v muničných skladoch vo Vrběticiach v okrese Zlín v roku 2014.„Mám naplánovaný videorozhovor s generálnym tajomníkom NATO (Jensom) Stoltenbergom a na šiestu hodinu mám predvolaného ruského veľvyslanca,“ priblížil minister.Pre spomenutý teroristický čin, z ktorého podozrievajú dvoch dôstojníkov ruskej vojenskej rozviedky GRU, vyhostili 18 diplomatov z ruského veľvyslanectva v Prahe pre ich úzke napojenie na ruské tajné služby.Už v utorok sa podľa iDNES dá čakať vyhostenie ďalších ruských diplomatov. Poslanecká snemovňa českého parlamentu v utorok večer vyzvala vládu, aby zásadne odmietla nepriateľské zasahovanie Ruska do suverenity Česka a zásadne obmedzila zastúpenie na ambasáde Ruskej federácie podľa princípu reciprocity.Babiš sa v stredu vyjadril, že v pondelok vláda navrhne povýšenie šéfa Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) , plukovníka Michala Koudelku , na generála. To už prezident Zeman päťkrát odmietol.Český prezident sa na margo škandálu okolo výbuchu vo Vrběticiach počas vymenovania nového ministra nevyjadril.