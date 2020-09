Opatrenia proti koronavírusu by nemali byť podľa Čaputovej prekvapením a majú byť predvídateľné

Zrozumiteľné a férové opatrenia

Rýchle a efektívne kompenzovanie strát

23.9.2020 (Webnoviny.sk) - Pre dobré zvládnutie aktuálnej situácie nestačí podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej len zlepšenie testovania. Je potrebné zlepšiť samotnú komunikáciu zo strany štátu a jeho inštitúcií. Uviedla to na sociálnej sieti po stretnutí s epidemiológmi a hlavným hygienikom.Situácia podľa nich nie je dobrá a najbližšie týždne a mesiace budú počty infikovaných rásť, aj s negatívnymi dopadmi na kapacitu nemocníc a vyťažením zdravotníckeho personálu.Ako prezidentka uviedla, opatrenia by nemali byť prekvapením pre verejnosť a majú byť predvídateľné. "Tak, ako sme mali jasný plán uvoľňovania po prvej vlne, mali by sme vedieť ľudom dopredu ukázať, aké opatrenia štát zavedie, ak sa situácia zhorší," konštatovala.Opatrenia, ktoré štát zavádza, musia podľa nej vychádzať z dát a odborných posudkov expertov. Zároveň by mali byť zrozumiteľné a férové, a teda by mali pre prípady s rovnakým rizikom šírenia vírusu platiť aj rovnaké obmedzenia.Čaputová tiež upozornila, že prezentovať verejnosti by sa mali len opatrenia, ktoré sú definitívne a majú najvyššiu politickú podporu. "Aby sa nám nestávalo, že v éteri koluje množstvo opatrení a nie je jasné, ktoré z nich a kde vlastne platia. Neprehľadnosť a nezrozumiteľnosť opatrení vždy bude zdrojom odporu verejnosti," doplnila hlava štátu.Prijímanie opatrení je podľa nej potrebné naviazať na rýchle a efektívne kompenzovanie strát. Obzvlášť to teraz platí v oblasti kultúry a športu, pretože ide o profesie a segmenty, ktorým sa podľa prezidentky po prvej vlne nepodarilo pomôcť dostatočne.V boji s pandémiou podľa prezidentky stojí spoločný úspech na dvoch pilieroch, a to na manažovaní zo strany štátu a zodpovednosti a solidarite každého občana."Potrebujeme si znovu a znovu pripomínať, ze zmyslom tohto úsilia je ochrana zdravia a životov tých najzraniteľnejších," dodala. Prezidentka tiež prisľúbila pomoc v procese obstarávania nového antigénového testu na COVID-19, rovnako ako aj pri zabezpečovaní liečiv.