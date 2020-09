Trenčiansky kraj obmedzil prevádzku hazardných hier, kasína a herne ukrátil až o 12 dní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.9.2020 (Webnoviny.sk) - Trenčianska samospráva využila možnosti dané zákonom o hazardných hrách a pre budúci rok obmedzila ich prevádzku predovšetkým v čase vianočných a veľkonočných sviatkov. Prijatím všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na stredajšom rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci určili 12 dní v roku 2021, počas ktorých nebudú môcť herne a kasína prevádzkovať hazardné hry.Takúto možnosť dáva už druhý rok po sebe samosprávam zákon o hazardných hrách, pričom obce a mestá musia svoju právomoc využiť do 31. októbra predchádzajúceho roka. Už samotný zákon hovorí o zákaze prevádzkovať hazardné hry počas Veľkého piatku a tiež 24. a 25. decembra.Kým väčšina samospráv na Slovensku za dni bez hazardu určuje dni, keď sa oslavujú štátne sviatky, v Trenčíne obmedzili prevádzku hazardných hier predovšetkým v čase Vianoc a sviatkov Veľkej noci. Herne a kasína na základe rozhodnutia trenčianskych poslancov nebudú môcť prevádzkovať hazardné hry od 2. do 5. apríla a tiež od 18. až do 26. decembra. Ďalšími dňami bez hazardu budú 1. a 6. január.