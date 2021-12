Opatrenia proti koronavírusu zvýhodnia zaočkovaných a prekonaných. Reštaurácie majú stále stopku, fitness centrá otvoria (video)

aktualizované 8. decembra 16:04



Ubytovanie v hoteloch a penziónoch

Režim pre nezaočkovaných

Nové opatrenia proti koronavírusu na Slovensku



od 10. decembra



Režim OP (očkovaní, prekonaní)



otvorenie všetkých obchodov



otvorenie základných služieb, starostlivosť o telo



otvorenie lyžiarskych stredísk, vlekov, otvorených lanoviek (uzavreté lanovky - max. 25 percent kapacity, vetranie a dezinfekcia)



bohoslužby (max. 30 osôb alebo 25 metrov štvorcových na 1 osobu)



fitnes (max. 6. osôb alebo 25 metrov štvorcových na 1 osobu)



otvorenie hotelov a penziónov



spoločné ubytovanie pre členov spoločnej domácnosti



wellness pre ubytovaných hostí



donáška stravy na izbu



ubytovanie len s negatívnym testom (PCR, antigénový test, samotest v hoteli)



Režim OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní) vo verejnej doprave



IC vlaky, rýchliky, diaľkové autobusové linky



Výnimky zo zákazu vychádzania pre nezaočkovaných



esenciálne obchody



cesta k lekárovi, na očkovanie, testovanie, do lekárne



cesta do práce len s potvrdením od zamestnávateľa



cesta na pracovný pohovor (od 5.00 do 20.00)



cesta na individuálnu duchovnú službu (od 5.00 do 20.00)



prechádza so psom, mačkou do 500 m od domu



cesta do vlastnej nehnuteľnosti a späť



prechádzka do prírody (aj mimo okresu)



cesta do zahraničia a späť





8.12.2021 (Webnoviny.sk) -Opatrenia proti koronavírusu na Slovensku sa opäť menia.Uviedol to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) v rámci tlačovej konferencie po stredajšom rokovaní vlády, ktorá tieto opatrenia schválila. Všetky schválené opatrenia budú platné do 9. januára 2022.Okrem obchodov sa od 10. decembra pre očkovaných a tých, čo ochorenie COVID-19 prekonali,, avšak s určitými obmedzeniami počtu osôb.Od 25. decembra bude umožnené aj. V rámci hotelov sa otvoria aj reštaurácie, konzumácia bude možná len s donáškou na izbu, a wellness pre ubytovaných hostí., teda ich budú môcť využívať ľudia zaočkovaní, prekonaní a negatívne testovaní na prítomnosť koronavírusovej infekcie.Výnimky budú platiť pre esenciálne obchody či návštevu lekára alebo lekárnika, ako aj na cestu na očkovanie. Na cestu do práce bude potrebné potvrdenie od zamestnávateľa. Výnimka bude platiť aj pre pohovor do zamestnania a individuálnu duchovnú službu, a to od 5:00 do 20:00 hod. Psa alebo mačku môže venčiť ktokoľvek do 500 metrov od domu, rovnako sú povolené výlety do prírody aj mimo okres.a minister zdravotníctva predloží vláde návrh na sprísnenie opatrení.