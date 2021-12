Už dnes v noci dorazí na Slovensko snehová kalamita. Na týchto miestach napadne až 30 cm snehu

Pripravte sa na najvýdatnejšiu snehovú nádielku. Predpovede meteorológov naznačujú, že na niektorých miestach, najmä na západe, napadne už o pár hodín do 30 centimetrov čerstvého snehu. Zatiaľ čo západné Slovensko bude zasypávať snehová nádielka, tak na východe bude skôr dážď a snehová kalamita sa tu neočakáva.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na štvrtok (9. 12.) pre sneženie výstrahu 2. stupňa. V okresoch Bratislava, Pezinok, Malacky, Senica, Myjava, Piešťany a Trnava by mohlo napadnúť až do 30 cm snehu.

Prvé sneženie sa očakáva už v druhej polovici nasledujúcej noci. Do rána sa rozsneží na celom západnom Slovensku, kde by ojedinele mohli padať aj mrznúce zrážky. Počas dopoludnia začne snežiť už aj na strednom Slovensku, informuje imeteo.sk.

Vo štvrtok (9. 12.) predpoludním by už západné Slovensko mohlo byť pod vrstvou čerstvého snehu do výšky troch centimetrov. Zaujímavejšie to však začne byť až popoludní, kedy sneženie začne gradovať. V celej západnej polovici bude zajtra popoludní a večer výdatne snežiť, pričom sneženie bude dosahovať intenzitu 2-2,5 cm za hodinu.

Zrážky začnú ustávať od juhozápadu až v piatok (10. 12.) ráno a to sa už viaceré oblasti nášho územia zobudia do poriadne zasneženého rána, ktoré prinesie aj dopravné komplikácie. Na západnom Slovensku by sa teplota mala počas sneženia pohybovať stále okolo úrovne 0°C a snehová pokrývka sa tak nebude výraznejšie roztápať.

V sobotu očakávajte slabé zrážky a teploty od -2 až +3 stupne. V nedeľu sa na východe a postupne na mnohých miestach opäť rozsneží. Teploty sa budú pohybovať od -1 až 4 stupne.