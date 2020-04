Opatrenia robíme vo váš prospech, minister Mikulec sa ospravedlnil za kolóny (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.4.2020 (Webnoviny.sk) - Popri všetkých opatreniach, ktoré orgány štátu vykonávajú na ochranu obyvateľstva pred koronavírusom, sa môžu stať aj nepríjemnosti ako stredajšie dopravné zápchy. Vyhlásil to vo videu na sociálnej sieti minister vnútra Roman Mikulec ( OĽaNO ) s tým, že za nepríjemnosti sa občanom ospravedlňuje.„My sa snažíme tie opatrenia robiť vo váš prospech, aby sme chránili tie najkritickejšie osoby,“ zdôraznil minister.Polícia podľa Mikulca opatrenia následne zjemnila, takže ku kolónam na cestách by podľa neho už nemalo dochádzať. Minister zároveň občanov požiadal o ústretovosť.„Prijímame naozaj opatrenia niekdy v časovom strese a je ich veľa,“ dodal. Zdôraznil, že osobám, ktoré sú „v prvej línii“ boja proti pandémii ako sú policajti, zdravotníci alebo hasiči je potrebné poďakovať sa.Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) na stredajšej tlačovej besede trval na tom, že policajné kontroly pohybu medzi okresmi mali byť námatkové.To, že došlo k problémom v doprave v dôsledku kontroly všetkých vozidiel na cestách, označil buď za sabotáž nariadenia vlády, alebo za nekompetentnosť. Minister vnútra a policajný prezident Milan Lučanský by si podľa neho mali celú vec vydiskutovať.Lučanský na margo stredajších vyhlásení predsedu vlády uviedol, že sa neriadi tvrdeniami z tlačových besied, ale oficiálnymi dokumentami. Matovič totiž dnes povedal, že námatkovosť kontrol zdôraznil na tlačovej konferencii v pondelok 6. apríla.„Policajný zbor postupoval tak, ako bolo určené po zasadnutí krízového štábu. V žiadnom prípade mi neprináleží hodnotiť, či to boli dobré alebo zlé opatrenia. Mojou úlohou ako policajta je splniť pokyn bez emócií,“ uvádza sa vo vyhlásení policajného prezidenta.Ten zároveň zdôraznil, že odmieta byť súčasťou hry založenej na vymieňaní si zostrihov tlačových besied.„Každý, kto sleduje tlačové brífingy, bude možno so mnou súhlasiť, ak poviem, že často na nich odznejú protichodné informácie. Práve preto sa riadim tým, čo je dané na papieri a tým, na čom sa zhodneme s pánom ministrom vnútra,“ dodal Lučanský.