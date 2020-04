V Toskánsku sa zrútil veľký cestný most, aj napriek praskline dostal od kontrolórov zelenú (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.4.2020 (Webnoviny.sk) - V talianskom Toskánsku sa v stredu zrútil veľký cestný most cez rieku Magra. Vďaka celoštátnym obmedzeniam súvisiacim s koronavírusom sa na ňom v tom čase nachádzali len dve nákladné autá. Podľa talianskych médií museli jedného z vodičov hospitalizovať.Odborníci kontrolovali most minulý rok po tom, čo na ňom v dôsledku silných dažďov vznika prasklina. Úsek však dostal zelenú na ďalšiu prevádzku, informovala tlačová agentúra ANSA.Proti tomuto rozhodnutiu protestoval starosta mesta Aulla Roberto Vallettini a upozorňoval na to, že ho pre uzavreté neďaleké cesty používajú aj ťažké kamióny.Most sa zrútil v čase, keď Taliani stále pracujú na obnove mosta Morandi v Janove, ktorý sa zrútil v roku 2018. O život vtedy prišlo 43 ľudí.