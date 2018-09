Opatrenia sociálnych demokratov pomáhajú ľuďom i ekonomike, tvrdí Fico

Robert Fico Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Bratislava 16. septembra (TASR) - Slovensku sa darí, ekonomika je na vzostupe. Ľuďom treba preto ponúkať opatrenia, ktoré zvyšujú ich životnú úroveň. V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to vyhlásil predseda Smeru-SD a poslanec Národnej rady SR Robert Fico. Opatrenia, ktoré presadzujú sociálni demokrati, podľa neho pomáhajú ľuďom, ekonomike aj štátu. Fico tiež potvrdil, že nechce kandidovať v prezidentských voľbách.Ako príklad opatrení uviedol poukazy rodinám v sume 150 eur na lyžiarske zájazdy a školy v prírode. Tvrdí, že pomohli rodičom aj malým hotelom a penziónom. Podobný efekt mali mať vlaky zadarmo, ktoré využíva podľa Fica 1,2 milióna ľudí, stúpa aj počet platiacich cestujúcich a súčasne klesá strata železníc. V tejto súvislosti predseda Smeru-SD zareagoval na opozíciu, ktorá hovorí o možnom rušení podobných opatrení.poznamenal.Pokiaľ ide o obedy zadarmo pre posledný ročník predškolského vzdelávania a základné školy, Fico poukazuje na to, že sú bežné aj v iných, napríklad severských krajinách.zdôraznil predseda Smeru-SD, podľa ktorého sa bude k 1. januáru 2019 opatrenie týkať približne 510.000 žiakov. Vyžiadať si to má okolo 100 miliónov eur. Smer-SD podľa svojho predsedu pripravuje aj ďalšie opatrenia ako zdvojnásobenie vianočných príspevkov pre dôchodcov čiliečebných poukazov.V prípade zastropovania dôchodkov Fico preferuje, aby zásadné zmeny boli prijímané ústavnou väčšinou, pričom Smer-SD presadzuje na odchod do dôchodku vek 64 rokov. Chce zagarantovať udržateľnosť dôchodkového zabezpečenia a aby ľudia odchádzali do dôchodku vo veku, keď si dôchodok ešte budú môcť užiť.Čo sa týka prezidentských volieb, Smer-SD vie, ktorí sú jeho kandidáti, ale nechce ich "vystaviť lynčovaniu v médiách". Fico kandidovať nebude.uzavrel Fico.