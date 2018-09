V Sýrii sú prvé komunálne voľby od roku 2011

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Damask 16. septembra (TASR) - V Sýrii sa konajú v nedeľu prvé komunálne voľby od roku 2011. Deje sa tak v čase napätia so samosprávnym kurdským regiónom, ktorý odmieta umožniť toto hlasovanie.Podľa agentúry AP sa v nich viac ako 40.000 kandidátov uchádza o 18.487 miest v obecných radách.Ide o prvé komunálne voľby, odkedy sa Sýria ocitla v občianskej vojne. Sú to tiež najrozsiahlejšie voľby od roku 2011, pričom vláda snaží v pretrvávajúcej vojne aj naďalej získavať územia z rúk opozície.V roku 2014 sa konali prezidentské voľby na obmedzenom území, ktoré bolo pod kontrolou vlády.Kurdmi vedená samospráva odmieta začleniť do volieb sever Sýrie. Predstavitelia samosprávy sa vyslovujú za federalizovanú Sýriu, v ktorej by Damask rešpektoval ich autonómiu.