Opatrenia v rámci „lex atentát“ vyzerajú, ako by mal Fico skončiť vo funkcii, kritizuje Kolíková

Končí premiér vo funkcii?

Opatrenia na zlepšenie situácie na Slovensku

12.6.2024 (SITA.sk) - Mnohé opatrenia schválené vládou známe ako „lex atentát" sa netýkajú zlepšenia bezpečnostnej situácie, ale vyzerajú, ako by mal predseda vlády Robert Fico skončiť vo funkcii.Skonštatovala to na tlačovej besede opozičná poslankyňa Mária Kolíková s poukazom na to, že opatrenia sa týkajú doživotnej renty pre vyslúžilých predsedov vlády, ako aj ochrany osôb po ukončení výkonu ich funkcie.„Keď to má ísť takto rýchlo, znamená to, že premiér končí vo funkcii?," spýtala sa Kolíková. Doplnila, že ak je to naozaj tak, ide o vážnu správu.„Lebo ak to tak nie je, tak nie je predsa žiadny dôvod sa hnať s touto právnou úpravou," povedala Kolíkova s tým, že premiér má dnes vysokú úroveň ochrany.„A k tomu vôbec nie je potrebná táto právna úprava. Rovnako nie je potrebné sa teraz v rýchlosti rozprávať o tom, že je potrebná doživotná renta. Doživotná renta nám nikomu nezvýši bezpečnosť," dodala Kolíková.Vláda v stredu schválila Návrh zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v SR („lex atentát"). Ten mimo iného zavádza napríklad právo doživotnej renty pre vyslúžilých premiérov a šéfov parlamentu, pokiaľ budú vo funkcii dve velebné obdobia.