Poradovníky na mieste v zariadení sociálnych služieb by mali byť verejné, podľa progresívcov to povedie k zjednoteniu systému

12.6.2024 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko navrhuje, aby boli poradovníky na miesto v zariadení sociálnych služieb verejné. Povedie to k nižšej miere klientelizmu a zjednoteniu systému pre klientov sociálnych služieb, uviedol poslanec Marek Lackovič „Väčšina zariadení a ich zriaďovateľov dnes svoje poradovníky nezverejňuje. Ľudia odkázaní na pomoc ani netušia, ako dlho budú musieť čakať. Pri väčšine klientov je to pritom podľa NKÚ viac ako 60 dní. Návrhom chceme zabrániť tomu, aby kvôli netransparentnosti sociálnu pomoc ovládol klientelizmus,” povedal Lackovič.Dodal, že hoci zariadenia sociálnych služieb patria do rúk obcí, miest a krajov, podľa poslednej analýzy Transparency International zverejnilo poradovník čakateľov len 16 zo 100 veľkých miest na Slovensku. Cieľom návrhu Progresívneho Slovenska je zároveň zlepšiť distribúciu čakateľov o miesto v zaradení.„V niektorých prípadoch totiž môže byť počet čakateľov v jednotlivých zariadeniach nerovnomerný, hoci ide o zariadenia v dostupnej vzdialenosti,” uzavrela poslankyňa Progresívneho Slovenska Jana Hanuliaková.