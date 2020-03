Opatrenia vlády sú podľa Žigu chaotické, Mikulec vyzýva ľudí na ich dodržiavanie

Nechcú zachádzať do extrémov

Testovanie podľa jasného kľúča

28.3.2020 (Webnoviny.sk) - Všetkým lekárom, hasičom a policajtom distribuujú ochranné rúška do konca týždňa. V politickej relácií RTVS Sobotné dialógy to povedal minister vnútra Roman Mikulec ( OĽaNO ). Podľa neho zavádzanie jednotlivých opatrení nezávisí iba od štátu a prispieť k nim môžu aj občania, napríklad tak, že teplotu ľudí v obchodoch budú merať zamestnanci, ktorí vlastnia bezkontaktný teplomer.Bývalý minister hospodárstva Peter Žiga ( Smer-SD ) považuje vyhlásenie niektorých opatrení zo strany súčasnej vlády za chaotické a nejednoznačné.„Chýba mi jednoznačná kategorizácia opatrení. Jeden deň povie premiér jedno, na druhý deň minister zas niečo iné. Ľudia v tom majú chaos. Najprv sa stanovia nákupné hodiny pre dôchodcov, potom zase premiér povie, že dôchodcovia by nemali chodiť von,“ kritizoval kroky vlády Žiga.Minister vnútra tvrdenia o nejednoznačnosti krokov odmieta. Podľa Mikulca sú pravidlá pre občanov počas nákazy koronavíruom jednoznačne dané a záleží hlavne na ľuďoch, ako ich budú dodržiavať. „Nechceme ísť až do toho, aby v obchodoch zamestnanci kontrolovali dôchodcom občianske preukazy. Bude hlavne na ľuďoch, aby rešpektovali napríklad nákupné hodiny pre dôchodcov. Na obchodoch bude zase záležať, aby svojimi silami zabezpečili dodržiavanie pravidiel,“ povedal Mikulec.Minister vnútra potvrdil záujem zvýšiť počet testovaných, zamerať sa chce hlavne na lekárov, zdravotnícky personál a ľudí v karanténnych centrách. Testovanie má prebiehať podľa jasného kľúča tak, aby nebolo chaotické a malo svoju presnú logiku. Krvné rýchlotesty, ktoré v noci dorazili na Slovensko, spoľahlivo identifikujú prítomnosť koronavírusu iba v určitej fáze ochorenia, takže nie sú celkom spoľahlivé. V prípade nespokojnosti o ich odkúpenie prejavila záujem Česká republika aj Švajčiarsko.Žiga v relácií uviedol, že v aktuálnej situácií je prirodzené, že ochranné rúška a hygienické prostriedky sú drahšie, než za bežných okolností. „Rúško stojí bežne sedem centov, dnes stojí dve eurá. Celý svet zháňa rúška, rýchlotesty a respirátory. Nikto nemohol predpokladať, ako sa bude vyvíjať situácia,“ dodal Žiga.