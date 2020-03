Nemecko posiela do Talianska armádu, prevezie pacientov nakazených koronavírusom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.3.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecká armáda privezie z Talianska do Nemecka šesť pacientov s ochorením COVID-19, aby sa tam mohli liečiť. Lietadlo nemeckých vzdušných síl v sobotu ráno pristálo v Bergame na severe Talianska, ktorý je najhoršie postihnutou oblasťou novým koronavírusom v krajine. Lietadlo priletí do Kolína nad Rýnom, odkiaľ pacientov prevezú do rôznych nemocníc v regióne.Viacero nemeckých spolkových krajín sa ponúklo, že prijme talianskych pacientov nakazených novým koronavírusom. Niektorí tam už dorazili. Nemecko tiež prijalo pacientov z ťažko postihnutého východného Francúzska.Nemecko má vysoký počet prípadov nákazy, viac ako 50-tisíc, no v porovnaní s Talianskom relatívne nízku úmrtnosť. Zomrelo tam viac ako 350 ľudí. Nemecký zdravotný systém tiež nie je tak veľmi vyťažený vážnymi prípadmi, ako napríklad v Taliansku.