Opatrnosť je na mieste aj na dovolenke! Union zaznamenal už druhý prípad s tragickým koncom, ktorý spôsobilo pošmyknutie

28.7.2023 (SITA.sk) - Pošmyknutia či nešťastné pády, ktoré skončili úmrtím. Aj takéto prípady musela Union poisťovňa riešiť u svojich klientov, ktorých dovolenka v zahraničí stála život. Okrem fatálnych nešťastí zaznamenala poisťovňa už počas mesiaca jún vysoký počet úrazov, pri niektorých prípadoch však zohrala svoju rolu aj neopatrnosť či zbytočné riskovanie."Našim klientom odporúčame, aby sa aj na dovolenke správali zodpovedne a opatrne. Dovolenkárom zabezpečujeme prostredníctvom cestovného poistenia to najlepšie poistné krytie, najvhodnejšia cesta "riešenia" úrazov je však samotným nehodám predchádzať. Zaznamenávame vážne prípady, z ktorých niektoré skončili až fatálne," vysvetľuje za Union hovorkyňa Kristína Baluchová.V súčasnosti rieši poisťovňa prevoz klienta zo zahraničia, kde je už niekoľko dní sledovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti po úraze hlavy, pričom klient nie je pri vedomí a jeho úraz spôsobilo obyčajné potknutie. "Úplne tragický koniec mal nešťastný pád našej klientky z neupevneného múrika pri pokuse o fotografiu a to počas prvého dňa dovolenky. Vážnym poraneniam miechy klientka napokon žiaľ podľahla," informuje Baluchová. Fraktúre zápästia a iným vážnym následkom pádu z 25-metrovej skaly čelila minulý rok klientka Unionu počas dovolenky v Spojených štátoch amerických, kde bola po prevoze vrtuľníkom hospitalizovaná a náklady na jej liečbu presiahli 30 tisíc eur. "Samozrejme chápeme, že úraz či nehodu si nik neplánuje. Je tiež pochopiteľné, že počas dovoleniek sa správame viac uvoľnene. Stále však odporúčame našim klientom a klientkam nezabúdať na opatrnosť, aby si dovolenku i návrat z nej mohli vychutnať v plnom zdraví," uzatvára Baluchová.Union odporúča dovolenkárom, aby pri výbere cestovného poistenia prihliadali na to, akým športovým či iným aktivitám sa budú počas pobytu venovať. K cestovnému poisteniu , ktoré v prípade potreby zastreší komplexnú zdravotnú starostlivosť či prípadný prevoz domov, je možné dojednať rôzne pripoistenia. Viac informácií nájdu záujemcovia na webstránke Unionu či prostredníctvom zákazníckych centier.