OPEC sa snaží odpolitizovať ropu

Teherán 2. mája (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) sa snaží "odpolitizovať" komoditu, vyhlásil to vo štvrtok generálny tajomník kartelu Mohammed Barkindo po tom, ako Irán obvinil Spojené štáty, že používajú ropu ako zbraň proti Teheránu. Uviedlo to iránske ministerstvo ropného priemyslu.USA sprísnili sankcie proti Iránu. Od začiatku mája zrušili šesťmesačnú výnimku na nákup ropy pre vybrané štáty, ktorá umožňovala ôsmim najväčším klientom Iránu dovážať obmedzený objem komodity.Iránsky minister ropného priemyslu Bidžán Zangání v stredu (1. 5.) varoval, že krajiny, ktoré používajú ropu ako zbraň, spôsobia kolaps OPEC-u.Generálny tajomník Barkindo na veľtrhu ropy a zemného plynu v iránskom hlavnom meste povedal, že "OPEC sa snaží depolitizovať ropu"."Povedal som svojim kolegom z OPEC-u, že keď vstúpia do tejto organizácie, musia nechať svoje pasy doma," vyhlásil.