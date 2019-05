Koncert pre zavraždeného novinára Kuciaka a jeho snúbenicu museli presunúť

Koncert v deň výročia svadby

Na koncerte zahrá aj Richard Müller

PREŠOV 2. mája (WebNoviny.sk) – Organizátori Koncertu pre Martinu a Jána v Gregorovciach v okrese Prešov presunuli jeho konanie o dva týždne na sobotu 18. mája. Podujatie sa malo pôvodne uskutočniť v sobotu 4. mája na futbalovom ihrisku. Dôvodom zmeny je nepriaznivá predpoveď počasia na pôvodne avizovaný termín konania.Druhý ročník koncertu sa mal pôvodne uskutočniť v deň 1. výročia plánovanej svadby Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka. Pre zlú poveternostnú situáciu sa ho ale organizátori rozhodli presunúť na 18. mája.„Nárazový vietor a dážď na mäkkom podloží futbalového ihriska by výrazne komplikovali bezpečnosť pri stavbe pódia a ďalšie prípravné práce,“ zdôvodnil presunutie akcie Anton Repka, PR & Media riaditeľ Pohoda Festival, ktorý akciu organizuje.Ako informovali organizátori, hlavná časť programu sa meniť nebude. Hlavnou hviezdou bude Richard Müller, ktorý v Gregorovciach zahrá hodinový koncert s kapelou. Vystúpi aj Katarína Koščová, Slovenský komorný orchester, folklórna skupina Javorníček z Hvozdnice, obce susediacej so Štiavnikom, odkiaľ pochádzal Ján Kuciak, a viacero zborov z celého Slovenska.Súčasťou akcie budú aj vizuálne diela. Sochu Spojili nás vystaví Martin Dzurek a Jano Vajsábel, inštaláciu Nezabudneme zrealizuje Michal Kačmár. Podujatiu bude predchádzať svätá omša v miestnom kostole Narodenia Panny Márie.„Chceme si pripomenúť týchto dvoch mladých ľudí a zdôrazniť, že nezabudneme na príčinu ich smrti. Chceme tiež vyjadriť spolupatričnosť s ich rodinami a so všetkými, ktorých táto tragická udalosť spojila v úsilí meniť Slovensko k lepšiemu,“ uviedol o plánovanom koncerte organizátor Michal Kaščák. Okrem festivalu Pohoda sa na akcii podieľa klub Stromoradie a obec Gregorovce.Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. Vyšetrovanie potvrdilo, že vražda súvisela s Kuciakovou prácou.