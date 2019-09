OPEC vyzýva na predĺženie limitov na ťažbu ropy aj po marci 2020

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 11. septembra (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v stredu vyzvala na ďalšie predĺženie limitov na ťažbu. Ropný kartel sa totiž domnieva, že ponuka na trhu stále prevyšuje dopyt.Kartel a jeho spojenci v aliancii OPEC+ sa majú stretnúť vo štvrtok (12. 9.), aby zvážili nové zníženie ťažby, keďže trh s ropou sa stále potrebuje stabilizovať.Hoci sa očakáva, že svetový dopyt po rope sa v rokoch 2019 a 2020 zvýši približne o 1 milión barelov (1 barel = 159 litrov) denne, OPEC zároveň predpokladá výrazný nárast produkcie v krajinách, ktoré nie sú členmi aliancie OPEC+. Kartel odhaduje, že ťažba v týchto nečlenských krajinách sa tento rok zvýši o takmer 2 milióny barelov denne. A na budúci rok o 2,25 milióna barelov/deň, najmä v dôsledku nárastu produkcie v USA.píše sa v správe.Na štvrtkovom stretnutí Spoločného ministerského monitorovacieho výboru (JMMC) aliancie OPEC+ sa zúčastní nový saudskoarabský minister ropného priemyslu, princ Abdulaziz bin Salmán.Začiatkom týždňa vo svojich prvých verejných vyhláseniach od menovania do funkcie minulý víkend princ uviedol, žeNa predchádzajúcom zasadnutí monitorovacieho výboru sa diskutovalo o znížení produkcie o 1,6 až 1,8 milióna barelov denne. Nemenované zdroje však naznačili, že niektorým členom sa to nepáči a chceli by sa dohodnúť na redukcii ťažby o 1,2 milióna barelov denne.OPEC zároveň v stredu revidoval nadol svoju prognózu rastu svetového dopytu po rope v roku 2020 v dôsledku spomalenia globálnej ekonomiky.V správe, ktorú aktualizuje každý mesiac, najnovšie predpovedá nárast globálneho dopytu po rope na budúci rok o 60.000 barelov/deň na 1,08 milióna barelov denne a naznačil, že ponuka prevýši dopyt.OPEC v správe znížil aj prognózu rastu svetového hospodárstva v roku 2020 na 3,1 % z 3,2 %.V júli aliancia OPEC+ predĺžila limity na ťažbu do marca 2020, pričom zdôraznila potrebu vyhnúť sa hromadeniu zásob v skladoch, ktoré by mohli zasiahnuť ceny.Napriek tomu sa produkcia ropy v rámci kartelu v auguste zvýšila o 136.000 barelov na 29,74 milióna barelov denne, pretože Saudská Arábia, Irak a Nigéria zvýšili dodávky.A ak OPEC bude pumpovať na trhy toľko ropy ako v auguste a aj ostatné veci zostanú rovnaké, kartel v roku 2020 očakáva prebytok ponuky na trhu vo výške 340.000 barelov/deň.