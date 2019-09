Súd v kauze policajnej razie v rómskej osade prizve prekladateľa

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 11. septembra (TASR) – Na Okresnom súde Košice I v stredu pokračovalo hlavné pojednávanie s jedným z Rómov obžalovaných z krivej výpovede a krivého obvinenia v kauze policajnej razie z roku 2013 v osade v Moldave na Bodvou. Pojednávanie trvalo krátko, pričom sudca napokon vyhovel žiadosti obžalovaného Leonarda H. a oznámil pribratie do konania prekladateľa do maďarčiny. Preložené písomnosti budú zaslané obžalovanému, ktorý podľa svojich slov neovláda slovenský jazyk.Do konania už bol predtým na žiadosť obhajoby pribratý tlmočník z maďarského jazyka, ktorý v stredu simultánne tlmočil obvinenému. Žiadosť o preklad písomností predtým súd zamietol, voči čomu obhajoba podala sťažnosť. Obhajca Dalibor Kuciaň poukázal na rozhodnutie košického krajského súdu z 5. septembra, ktorý zrušil uznesenie o zamietnutí žiadosti o preklad a uložil okresnému súdu, aby znovu konal a rozhodol. Po oboznámení sa s verdiktom krajského súdu sa aj prokurátor priklonil k potrebe zváženia prvotného prekladu písomností.uviedol pre novinárov Kuciaň. Na súde zároveň žiadal o odročenie pojednávania na neurčito s poukazom, že takto rozhodol iný sudca v rovnakej kauze s ďalšími dvoma obžalovanými, a to vzhľadom na súvisiace konanie na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP).Sudca však odročil pojednávanie na 21. októbra. Na ňom by mal byť ako hlavný svedok vypočutý policajt z kauzy razie, ktorý je v pozícii poškodeného a ktorý sa v stredu na súd bez ospravedlnenia nedostavil.V prípade sú obžalovaní celkovo šiesti Rómovia z osady Budulovská v Moldave nad Bodvou, ktorí vypovedali, že ich policajti bezdôvodne a brutálne bili. Podľa inšpekcie Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorá zásah z 19. júna 2013 preverovala, však policajti konali v súlade so zákonom. Prokuratúra následne Rómov, pôvodne v pozícii poškodených, obžalovala z trestného činu. Tí vinu odmietajú a celý proces vnímajú ako nespravodlivý.Právny zástupca obžalovaných Roman Kvasnica sa najnovšie listami obrátil na ministra spravodlivosti a generálneho prokurátora. Poukázal pritom na možné porušenia povinností prokurátora a sudcov a podal podnet na preverenie ich postupov.uviedol pre novinárov Kuciaň. Dozorujúci prokurátor mal podľa neho napríklad pochybiť v tom, že nezabezpečil už v prípravnom konaní tlmočníka a prekladateľa pre obvinených, ktorí neovládajú slovenský jazyk.