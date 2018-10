Opel Astra vie byť ostrá.

Aj malá Opel Astra vie byť poriadne ostrá. Celý názov modelu je Opel Astra GTV OPC. Je to aj pre vás priveľa skratiek? Tak ju budeme nazývať tak jednoduchšie len Astra OPC - čo je vlastne Opel Performance Center. Nová generácia Opel Astra má výrazne vylepšený motor s maximálnym výkonom 206 kW (280k) a s maximálnym krútiacim momentom 400 Nm. Vďaka tomuto motoru zrýchli z nuly na sto za rovných 6 sekúnd. Veľkou výhodou novej Astry je mechanicky samosvorný diferenciál a manuálna 6 stupňová prevodovka.

Opel Astra OPC vás dostane už svojim jedinečným vzhľadom. Už na prvý pohľad vyzerá svalnato a každému musí byť jasné, že nemá pod kapotou len taký obyčajný motor. Ak otvoríte dvere dostanú vás nádherné sedadlá a mohutná radiaca páka. Ak sa dostanete aj k naštartovaniu motora z jeho zvuku budete na kolenách! Je to niečo dokonalé. Chceli by ste ale športovca a rodinné auto naraz? Tak to Opel Astra OPC nebude. V tom prípade sa poobzerajte skôr po Opel Grandland alebo Opel Crossland.