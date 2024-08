Opera Europa a Európska divadelná konvencia sú šokované z odvolania Drličku, obávajú sa o umeleckú slobodu na Slovensku

Vážna hrozba pre umeleckú slobodu

23.8.2024 (SITA.sk) - Organizácia Opera Europa a Európska divadelná konvencia (ETC) sú šokované a znepokojené z rozhodnutia odvolať generálneho riaditeľa Mateja Drličku z funkcie.Opera Europe, ktorá je vedúcou stavovskou organizáciou profesionálnych operných domov s viac ako 233 členmi zo 44 krajín, nazvala Drličku výrazným advokátom umenia na Slovensku, vášnivo propagujúcim slovenské diela širokej verejnosti, podporujúcim a rozvíjajúcim novú generáciu umelcov a divákov. Taktiež pripomína, že bývalý riaditeľ za svoju prácu získal medzinárodné uznanie.Opera Europe vyjadrila podporu odvolanému riaditeľovi a odkázali mu, že pri ňom stoja v jeho "boji proti tomuto prejavu extrémneho pravicového kultúrneho vandalizmu"."Toto rozhodnutie, spolu s odvolaním ďalších kultúrnych lídrov, predstavuje vážnu hrozbu pre umeleckú slobodu na Slovensku. Článok 13 Agentúry Európskej únie (EÚ) pre základné práva (FRA) uvádza, že ,Umenie a vedecké bádanie sú slobodné´. Navyše, Manifest Rady Európy o slobode prejavu umenia a kultúry v digitálnej ére zdôrazňuje, že ,Umenie a kultúra zdôrazňujú, vyjadrujú, komunikujú a anticipujú ľudské reakcie na spoločenské zmeny... Kreativita a rôzne kultúrne prejavy, umožnené a stimulované umeleckou slobodou prejavu, sú katalyzátormi pre udržateľné plánovanie a politiky rozvoja´," uviedla organizácia Opera Europe.Drličku z postu riaditeľa odvolala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ), a organizácia tvrdí, že jej politické rozhodnutia porušujú chartu Európskej únie Zverejnený dôvod na odvolanie Drličku z funkcie, ktorým bolo "zamieňanie funkcie generálneho riaditeľa národnej kultúrnej inštitúcie s politickým aktivizmom a opakované vnášanie politiky do činnosti SND", je podľa organizácie odmietaný mnohými Slovákmi, európskymi kultúrnymi inštitúciami, či politikmi a médiami i organizáciou samotnou.Opera Europe súčasne vyzvala EÚ, aby pozorne sledovala vývoj na Slovensku a chránila nezávislosť a slobodu prejavu kultúrnych inštitúcií v celej Európe.Do spoločenstva Opera Europe patria napr. Royal Opera House (Londýn, Veľká Británia), Teatro alla Scala (Miláno, Taliansko), Vienna State Opera (Viedeň, Rakúsko), Opéra National de Paris (Francúzsko), Bavarian State Opera (Mníchov, Nemecko), Teatro Real (Madrid, Španielsko), Zurich Opera House (Švajčiarsko), Dutch National Opera (Amsterdam, Holandsko), La Monnaie (Brusel, Belgicko) či National Theatre Prague (Česká republika).Európska divadelná konvencia zas vyzýva európskych politikov, aby chránili nezávislosť demokratických a kultúrnych inštitúcií na Slovensku.SND je členom ETC, ktoré je toho názoru, že odvolanie Drličku sa "javí ako súčasť znepokojujúceho trendu krajnej pravice v Európe obmedzovať slobodu prejavu". ETC verí, že neexistujú dôvody, ktoré by odôvodňovali odvolanie Drličku."Vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad tým, ako pravicové vlády zneužívajú kultúru a vzdelávanie na šírenie svojich posolstiev, obmedzovanie slobody prejavu a podkopávanie demokratických verejných inštitúcií a kultúrnych zariadení. Z celej Európy prichádzajú jasné signály o potrebe chrániť kultúrnu slobodu a nezávislosť kultúrnych inštitúcií, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní demokratických hodnôt a pluralitnej spoločnosti," uviedla manažérka komunikácie ETC Christy Romer.Súčasne pripomína aj protesty, ktoré sa uplynulý týždeň na Slovensku uskutočnili. Približne 18-tisíc ľudí protestovalo tento týždeň proti konaniu rezortu kultúry v Bratislave na akciách, ktoré spoločne zorganizovala občianska iniciatíva Otvorená kultúra "Tieto protesty viedli k vyhláseniu niekoľkých požiadaviek, vrátane okamžitého odvolania ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej a výzvy pre budúce vedenie Ministerstva kultúry SR , aby začalo riešiť ,skutočné problémy´ kultúrneho sektora na Slovensku, ,ktoré sú najmä v prekérnych pracovných podmienkach kultúrnych pracovníkov, chronickom finančnom podhodnotení sektora a nahromadenom investičnom dlhu´," dodala.