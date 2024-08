Získajte si rešpekt a obdiv. Naučte sa, ako sa stať príťažlivým pre ľudí

Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali áno, táto kniha je určená práve pre vás. Marc Reklau a jeho kniha Ako sa stať príťažlivým pre ľudí .

Náš úspech a šťastie v pracovnom i osobnom živote do veľkej miery závisia od toho, ako vychádzame s inými ľuďmi a ako na nich pôsobíme. Práve tento faktor často rozhoduje o tom, či uspejeme na pracovnom pohovore, získame povýšenie, udržíme si zákazníka alebo nadviažeme nové priateľstvá.

Marc Reklau vám ukáže, že môžete byť obľúbený a zostať autentický a že široké pole blahodarnej pôsobnosti vašej obľúbenosti sa ani zďaleka nekončí vaším dobrým pocitom. Autor medzinárodných bestsellerov v knihe zrozumiteľným jazykom pomenúva 62 jednoduchých stratégií, ktoré povedú k veľkým pozitívnym zmenám vo vašom živote i v živote ľudí okolo vás.

Dozviete sa napríklad:

Ako dosiahnuť, aby váš mali ľudia okamžite radi?

Ako si vytvoriť atraktívnu osobnosť?

Prečo je dôležité prestať klebetiť?

Ako rýchlo presvedčiť ľudí?

Ako konštruktívne kritizovať druhých?

Ako si priznať svoje chyby?

Ako sa vyhýbať hádkam?

Trik, ako hladko riešiť sťažnosti.

Ako používať pozitívny rozhovor na vylepšenie dojmu?

Najúspešnejší sú zvyčajne tí, ktorí najlepšie vychádzajú s ľuďmi. Samozrejme, vždy existujú výnimky z pravidla. Veda nám hovorí, že primárnym indikátorom úspechu a trvalého šťastia sú naše sociálne vzťahy. Osoby so silnou sociálnou sieťou dokonca žijú dlhšie!

Najúspešnejší často nie sú tí najinteligentnejší či najzručnejší a najšťastnejší väčšinou nie sú múdrejší ako my, ale sú to tí, ktorí majú najväčšie interpersonálne zručnosti.

Ak však budete pracovať na svojich zručnostiach v oblasti práce s ľuďmi, uvidíte, že ostatní budú akýmsi zázrakom s vami ochotnejšie spolupracovať, budú si vás viac vážiť a konečne vám dajú uznanie a prijatie, po ktorom ste vždy túžili. A najlepšie je, že sa to všetko stane prirodzene.

Kniha- to je 62 jednoduchých stratégií na budovanie silných vzťahov a pozitívne ovplyvňovanie života každého, s kým sa dostanete do kontaktu.