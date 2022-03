Opera SND na festivale v Prahe

11.3.2022 (Webnoviny.sk) - Súbor Opery Slovenského národného divadla vycestuje cez víkend do Prahy. Na 15. ročníku Festivalu hudobného divadla OPERA 2022 uvedie naša prvá operná scéna inscenáciu Verdiho, ktorá je v atraktívnej koncepcii talianského režiséranovinkou v repertoári aktuálnej divadenej sezóny (premiéra v októbri 2021).v rámci festivalu v Štátnej opere v Prahe bude pod taktovkouúčinkovať exkluzívne obsadenie. V troch hlavných postávách sa predstavia15. ročník Festivalu hudobného divadla OPERA 2022 sa koná od 16. januára do 29. marca 2022. Tradične poskytuje priestor najlepším inscenáciám z celej Českej republiky zo stálych, kamenných divadelných scén, tento rok sa však festivalový program rozšíri aj o produkcie z nezávislých operných divadelných sietí.Festival hudobného divadla OPERA vznikol v roku 1993 ako bienále a tradične ho usporadúva Jednota hudebního divadla, hlavným partnerom festivalu je Národné divadlo Praha. Od roku 2015 sa na festivale zúčastňujú aj operné súbory zo Slovenska pripomínajúc tak, že české a slovenské divadlo patrí do společného divadelného kontextu reflektujúc významné profesionálne umelecké i kolegiálne väzby.Opera SND hosťovala na festivale v roku 2015 s Pucciniho Bohémou (režisér Peter Konwitschny) a v roku 2017 opäť s Puccinim a jeho Triptychom (réžia Roman Polák).Informačný servis