O ceny festivalu Nová dráma/New Drama 2022 zabojuje deväť inscenácií

Festival Nová dráma/New Drama, venovaný súčasnej dráme na slovenských javiskách, sa tento rok uskutoční 16. až 21. mája v Bratislave. "Do hlavného programu festivalu vybrala dramaturgická rada deväť inscenácií, ktoré sa budú uchádzať o tri festivalové ceny," uviedla pre TASR Jana Dugasová, PR manažérka Divadelného ústavu, ktorý je hlavným organizátorom podujatia.





Dodala, že o hlavnej cene za najlepšiu inscenáciu festivalu Grand Prix Nová dráma/New Drama rozhodne medzinárodná porota. Účastníci seminára mladej kritiky, poslucháči vysokých škôl umeleckého a humanitného smeru, udelia Cenu študentskej poroty. Inscenácia, ktorá získa najviac diváckych hlasov, dostane Cenu bratislavského diváka. Ceny odovzdajú počas slávnostného ceremoniálu 21. mája.Hlavný program festivalu doplnia sprievodné podujatia. "Kľúčovým sa stane reťazové inscenované čítanie hier súčasných ukrajinských autoriek a autorov naprieč slovenskými divadlami s cieľom podpory mieru, pokoja a ukončenia vojnových operácií u našich východných susedov," hovorí riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete. "Doplnenie tejto témy prinesie aj medzinárodná konferencia, ktorú Divadelný ústav chystá v spolupráci s ITI Worldwide na tému Contemporary Freedom and the New Crisis of Theatre Between Ideological Extremism and the 'Cancel Culture'/ Súčasná sloboda a nová kríza divadla medzi ideologickým extrémizmom a kultúrou vymazávania," dodala Fekete.Programovú sekciu Focus zamerali organizátori na súčasnú rakúsku drámu. Informujú, že patrónom 18. ročníka festivalu bude nemecký režisér a dramatik Falk Richter, ktorý povedie aj masterclass pre slovenských divadelníkov.Do hlavného programu 18. ročníka festivalu boli nominovaní Divadlo P. O. Hviezdoslava s inscenáciou Generácia Z - Krása nevídaná, Debris Company s hrou Hunger, Slovenské národné divadlo (SND) s projektom Kým prídu Stouni..., Mestské divadlo Žilina s dielom Naše fotky, Uhol_92 s titulom Ponížení a krvilační, Divadlo DPM s inscenáciou Prevádzači, Divadlo NUDE s hrou Roľa, GAFFA s inscenáciou Spaľovačka a Divadlo P. O. Hviezdoslava s titulom Zánik Západu.