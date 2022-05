Opera SND odohrá v novej sezóne tri premiéry

Opera Slovenského národného divadla (SND) pripravuje v rámci novej sezóny 2022/2023 viac ako stovku podujatí, odohrá tiež tri premiéry. Šéfdirigentom opery sa stane Američan Kevin Rhodes, ktorý v súčasnosti v SND hosťuje. Informovalo o tom vedenie SND.





Americký dirigent pôsobil v minulosti na prestížnych divadelných scénach - v Paríži, vo Viedenskej štátnej opere, v Štátnej opere v Berlíne, milánskej La Scale, ale i americkom svetoznámom súbore New York City Ballet. "Po dvoch krátkych angažmánoch v SND zafungovala medzi mnou a orchestrom povestná dobrá chémia. Aj preto sa teším, že ako šéfdirigent Opery SND ešte viac prehĺbim našu spoluprácu,” dodáva k spolupráci so SND Rhodes.Svoju pozíciu chce využiť aj na vzdelávanie mladých umelcov. "Na asistentskej pozícii dostanú pri mne priestor mladí perspektívni slovenskí dirigenti, ktorým budem chcieť odovzdať moje bohaté medzinárodné skúsenosti," vysvetľuje.Prvú z troch plánovaných premiér odohrá Opera SND v 103. sezóne na konci septembra, bude ňou Carmen francúzskeho skladateľa Georgesa Bizeta. Druhá premiéra vznikne pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky - opera uvedie dielo slovenského skladateľa Eugena Suchoňa Svätopluk. "Premiéra je naplánovaná na február 2023 v réžii Romana Poláka a hudobnom naštudovaní Martina Leginusa," doplnila PR manažérka národného divadla Jana Alexová. Na apríl budúceho roka je naplánovaná posledná, tretia premiéra – opera Maria Stuarda Gaetana Donizettiho. "Drámu zameranú na politickú a osobnú rivalitu medzi dvoma kráľovnami bude režírovať francúzsky režisér Gilbert Blin, orchester povedie taliansky dirigent Marco Guidarini," informovala Alexová.Opera SND od novej sezóny prejde z repertoárového hrania na semiblokový systém, ktorý je v súčasnosti najčastejšie používaný systém hrania v európskych divadlách. "Hranie v blokoch umožňuje zvýšenie koncentrácie umeleckej kvality všetkých zúčastnených. Tiež nám umožňuje pozývať zaujímavých hostí na kratší časový úsek, než by bolo nutné pri skúškovom procese na novú produkciu,“ objasňuje riaditeľ Opery SND Lubor Cukr. Interný sólistický súbor v súčasnosti tvorí 13 spevákov.Spolu s premiérami odohrá Opera SND v nasledujúcej sezóne dovedna 80 predstavení. Súčasťou aktivít budú aj koncerty, semináre pre pedagógov či majstrovské kurzy.