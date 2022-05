M. Kňažko a V. Černý sa predstavia ako Halpern a Johnson

Bratislavské Divadlo Astorka Korzo'90 chystá premiéru hry britského dramatika Lionela Goldsteina Halpern a Johnson. V komornom príbehu, ktorý "nás núti premýšľať, ako vidíme svojich partnerov a ako nás vidia naši blízki", účinkujú Milan Kňažko (ako hosť) a Vlado Černý v réžii Ondreja Spišáka.





Tragikomédia spájajúca emócie s jemným humorom prináša dojemné a často vtipné skúmanie skúseností s láskou dvoch rozdielnych mužov. Pán Halpern pochoval svoju ženu a pri jej hrobe sa zoznamuje s jej dávnym priateľom, pánom Johnsonom. Obaja starší muži sa nad hrobom skoro pobijú, ale zvedavosť im nedá, a tak sa vzájomne spoznávajú. "Je to hra v prvom rade o láske, ale zároveň o premárnenom živote alebo o živote, ktorý každý z nich žil inak, ako by chcel. Sú to dva rozdielne typy, každý má na život úplne iný pohľad, autor to ešte skomplikoval tým, že majú rôzne vierovyznanie," uviedol pre TASR Spišák po štvrtkovej verejnej generálke.V úlohe pána Halperna sa predstaví Milan Kňažko. "O obsadení sme rozhodli demokratickým spôsobom. Ja som si zmyslel, že by som rád v tejto hre hral, zapáčila sa mi. Prišiel som za Vladom Černým, či by nechcel hrať druhú postavu Johnsona, a on povedal, že by bolo dobré, keby to režíroval Ondro, my sme vlastne obsadili režiséra," vysvetlil Kňažko.Goldsteinovu hru si vybral aj preto, že je o vážnych veciach, ale nechýba v nej humor. "Dokonca čierny humor, keď si len vezmete začiatok - pochovávam ženu a príde tam cudzí muž, ktorý je rovnako smutný ako ja, príde s kyticou, pričom ja som ho nikdy v živote nevidel, a hovorí, že pozná moju ženu," približuje začiatok príbehu s neočakávanými situáciami. "Každá dobrá hra je o prekvapeniach, to je ako o stretnutiach, o živote, keď vás niečo prekvapí, tak to je hneď zaujímavejšie, inak človek väčšinou spí," dodal Kňažko k slovenskej premiére hry pre dvoch hercov, ktorú uvádza aj pražské divadlo Ungelt v podaní Františka Nemca a Petra Kostku. Zaujímavosťou je, že to, ako slovenskí herci zvládli inscenovanie hry Halpern a Johnson, si do Bratislavy prišiel osobne pozrieť aj jej 86-ročný autor Goldstein.

Hru preložila Alexandra Ruppeldtová, scénu navrhol Peter Čanecký, kostýmy Katarína Hollá, autorom hudby je Michal Novinski.



Premiéra sa uskutoční v sobotu 14. mája.