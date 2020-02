Operácia v sýrskom Idlibe je len otázkou času, uviedol to turecký prezident Erdogan

Ofenzíva vyhnala z domovov tisícky civilistov

Ľudia sa snažia dostať do bezpečia

19.2.2020 (Webnoviny.sk) - Je "len otázkou času", než Turecko spustí operáciu s cieľom zastaviť útoky sýrskej armády v provincii Idlib, ktorá je v rukách povstalcov. Uviedol to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.V najnovšom prejave varoval, že je odhodlaný premeniť pohraničnú oblasť na bezpečné miesto pre Sýriu i turecký ľud, a to "za každú cenu".Sýrska vláda a jeho hlavný spojenec Rusko odmietli požiadavku na stiahnutie sa za líniu dohodnutú v rámci prímeria v roku 2018. Ich ofenzíva od 1. decembra vyhnala z domovov už približne 900-tisíc civilistov.Stovky ďalších odvtedy zahynuli, pričom prevažná väčšina sa stala obeťami útokov sýrskych vládnych síl a ich spojencov, uviedla Organizácia Spojených národov . Malé deti v dôsledku konfliktu tiež umierajú od zimy."Násilnosti sa približujú k husto zaľudneným oblastiam. Ľudia utekajú v mrazivých teplotách, aby sa dostali do bezpečia, čo je čoraz obtiažnejšie," povedal v pondelok v tejto súvislosti novinárom hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric.