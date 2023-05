Operačný program Kvalita životného prostredia je podľa Balíka v najhoršom stave, prepadnutie troch miliárd však neočakáva

Operačný program Kvalita životného prostredia

Prepadnutie eurofondov

31.5.2023 (SITA.sk) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík nepredpokladá, že by z eurofondov mali v tomto roku prepadnúť tri miliardy eur.Priznal ale, že pre potrebné dočerpanie eurozdrojov z programového obdobia 2014 až 2020 do konca tohto roka je situácia mimoriadne komplikovaná a vážna. Je pritom spojená s čerpaním vo viacerých rezortoch.„Ministerstvo investícií má gesciu nad Integrovaným regionálnym operačným programom, ktorý máme nadkontrahovaný. Máme zazmluvnenú väčšiu výšku eurofondov, ako máme k dispozícii. Preto predpokladám, že do konca roka by sme tento operačný program vyčerpať mali,“ informoval v stredu Balík.Napríklad Operačný program Kvalita životného prostredia v pôsobnosti envirorezortu je podľa ministra investícií asi v najhoršom stave spomedzi všetkých operačných programov.„Budeme dbať o to, aby sme nastavili krízové opatrenia, nie len pre tento operačný program, ale aj pre ostatné, aby sme prostriedky vedeli do konca roka vyčerpať,“ uviedol Balík.Podľa neho táto téma je prioritou predsedu vlády Ľudovíta Ódora , realizáciu Plánu obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov koordinuje podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková a nápomocný bude aj minister investícií.Minister pripomenul, že v programovom období 2007 až 2013 prepadla približne pol miliarda eur. „Máme už skúsenosti s takýmito situáciami. My sa samozrejme budeme snažiť zabrániť, aby niečo také nastalo. Do určitej miery vieme z toho balíka zachrániť značnú časť, ale netrúfam si momentálne povedať, aká je tá suma,“ poznamenal k možnému prepadnutiu eurofondov Balík.