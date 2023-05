Čaputová a Macron rokovali aj o boji proti dezinformáciám, ako hrozbu vnímajú populistov a extrémistov (foto)

aktualizované 31. mája, 13:39



Akčný plán strategického partnerstva

Demokratické hodnoty sú spochybňované

Ambície v oblasti uhlíkovej neutrality





Emmanuel Macron bol opätovne zvolený za prezidenta Francúzska v máji 2022. Prvýkrát sa stal hlavou štátu v roku 2017, keď vo funkcii nahradil Françoisa Hollanda. Na oficiálnej návšteve Slovenska bol už v októbri 2018, stretol sa vtedy s prezidentom Andrejom Kiskom a premiérom Petrom Pellegrinim.





31.5.2023 (SITA.sk) -Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenska, zúčastní sa na konferencii Globsec 2023 v Bratislave. S prezidentkou Zuzanou Čaputovou hovoril o posilnení bilaterálnych vzťahov, o spolupráci v oblasti priemyslu, energetiky, o bezpečnostnej situácii a vojne na Ukrajine.Dotkli sa aj témy boja proti dezinformáciám. Zdôraznil, že Slovensko je pre Francúzsko dôveryhodným partnerom v rámci Európskej únie NATO. Zároveň ocenil našu krajinu aj prezidentku Čaputovú za konzistentný postoj k vojne na Ukrajine a pomoc, ktorú poskytujeme našim východným susedom.„V stredu bol podpísaný akčný plán strategického partnerstva na ďalšie roky, ktorý má vytvoriť predpoklady na bližšiu spoluprácu v oblasti ekonomiky, vedy, výskumu a vzdelávania a energetiky,“ informovala Čaputová na spoločnom brífingu s francúzskym prezidentom.Popredné energetické podniky v stredu zároveň podpísali memorandum o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky a vývoja čistých vodíkových technológií.„Je to z dôvodu, že potrebujeme posilňovať našu energetickú sebestačnosť a nezávislosť a zároveň aj riešiť klimatické výzvy, ktorým čelí celá planéta,“ uviedla Čaputová. Dodala, že Slovensko má s Francúzskom dlhodobú spoluprácu vo viacerých oblastiach, napríklad u nás pôsobí okolo 400 francúzskych firiem.Čaputová a Macron hovorili aj o boji s dezinformáciami vo svojich krajinách a v Európe. Zhodli sa na tom, že základné hodnoty demokratickej Európy sú dnes spochybňované.Čaputová upozornila na to, že Slovensko aktuálne čelí mohutnej dezinformácii, ktorá sa týka prípravy volieb. Výsledkom je, že až 53 percent obyvateľov si myslí, že septembrové parlamentné voľby môžu byť zmanipulované.„Vieme presne, kto je šíriteľom týchto naratívov – extrémisti a populisti. Je to nebezpečný naratív a je na mieste sa pýtať, že keď populisti a extrémisti vo voľbách zvíťazia, budeme tvrdiť to, čo oni teraz, že boli zmanipulované? Každé klamstvo má dva konce,“ podčiarkla Čaputová.Zároveň zdôraznila, že ide o nebezpečné podvracanie dôvery v dôležité inštitúty štátu. Na Slovensku podľa jej slov nebol od pádu komunizmu žiadny signál o zmanipulovaní volieb, ale naopak, je dobrá skúsenosť s legálnym priebehom volieb. Francúzsky prezident dodal, že by bol rád, keby Slovensko a Francúzsko posilnili svoje partnerstvo aj v oblasti boja proti dezinformáciám.Prezidenti sa zhodli na tom, že obe krajiny majú rovnaký postoj k vojne na Ukrajine a tiež v oblasti pomoci Ukrajine. Hovorili spolu aj o blížiacom sana ktorom sa budú zaoberať posilňovaním bezpečnosti krajín východného bloku Severoatlantickej aliancie.„Francúzsko sa podieľa na tomto posilnení a rozmiestnilo svoje sily v Estónsku a v Rumunsku hneď od prvých dní vojny,“ podotkol Macron.V Bratislave je podľa svojich slov aj preto, aby potvrdil, aký dôležitý je pre neho dialóg so všetkými partnermi zo strednej Európy. Pokračovať podľa neho musia rozhovory o posilnení spolupráce v oblasti bezpečnosti na európskom kontinente aj v oblasti energetiky.Európska únia má podľa Macrona vysoké ambície v oblasti uhlíkovej neutrality, čo sa však nedá docieliť bez jadra. Čaputová hovorila o tom, že pre Slovensko je v poslednom období veľkou výzvou, aby nebolo závislé od ruského paliva, ale naopak, diverzifikovalo zdroje.„Všetci vieme, že jadrové palivo patrí ešte medzi posledné veci, ktoré máme z tohto zdroja a práve preto je Francúzsko jednou z krajín, s ktorou sa rozprávame o možnej spolupráci do budúcna, pokiaľ ide o jadrové palivo. Hovoríme s viacerými partnermi, ale v tomto je Francúzsko pre nás veľmi dôležitý hráč,“ podčiarkla Čaputová.