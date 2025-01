Operátori tiesňovej linky 155 vlani asistovali pri niekoľkých tisíckach resuscitácií cez telefón

Dôležitá je každá minúta

Ľudia sa boja resuscitovať

11.1.2025 (SITA.sk) - Operátori tiesňovej linky 155 minulý rok asistovali pri niekoľkých tisíckach resuscitácií cez telefón. Ako ozrejmila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Danka Capáková , v praxi to znamená, že volajúcich navigovali k správnemu postupu oživovania, a to vo viac než 3 300 prípadoch náhlych zastavení krvného obehu.Dodala, že včasná resuscitácia zvyšuje šancu na obnovu základných životných funkcií a záchranu života a každá minúta oneskorenia znižuje šancu na prežitie o 10 percent.„Ako ďalej zo štatistík Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR vyplýva, z 3 309 prípadov telefonicky asistovaných neodkladných resuscitácií boli až v 1 257 prípadoch aktivované automatické externé defibrilátory tzv. AED, pričom použité boli v 527 prípadoch," uviedla ďalej s tým, že použitie AED do troch až piatich minút od vzniku kolapsu zvyšuje šance na prežitie o 75 percent.Ako uviedol riaditeľ OS ZZS SR Osama Al-Khaldi, väčšia dostupnosť automatických externých defibrilátorov bude prínosom pre pacienta, keďže ešte pred príchodom záchranárov mu bude podaný výboj, čo môže významne ovplyvniť jeho prežitie.„Naši operátori sa stretávajú s prípadmi, keď sa ľudia bez skúseností aj napriek telefonickým pokynom operátora boja pacienta resuscitovať. Automatický externý defibrilátor v spolupráci s operátorom tiesňovej linky 155 dáva pacientovi najvyššiu šancu na prežitie,“ uviedol. Zdôraznil tiež, že už počas telefonicky asistovanej neodkladnej resuscitácie záchranári mieria na miesto udalosti.Vlani operátori OS ZZS SR zaznamenali najviac telefonicky asistovaných neodkladných resuscitácií v Žilinskom kraji. Bolo ich vyše 560. Nasledoval Prešovský kraj s viac než piatimi stovkami takýchto resuscitácií a po ňom Banskobystrický kraj, kde ich bolo 450.„Najmenej ich v roku 2024 bolo zrealizovaných v Nitrianskom kraji, kde ich bolo 294. Naviac ich bolo v novembri, konkrétne 384. Najmenej ich bolo v júni, keď ich operačné stredisko eviduje 204," uzavrela Capáková.