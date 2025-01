Muž v Lietavskej Lúčke namieril zbraň na zamestnankyňu reštaurácie a stlačil spúšť, išlo o atrapu – FOTO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

11.1.2025 (SITA.sk) - Muž v Lietavskej Lúčke (okres Žilina) namieril zbraň na zamestnankyňu reštaurácie a stlačil spúšť. Policajti po jeho zadržaní zistili, že išlo o atrapu.O prípade informuje Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline s tým, že 31-ročný muž po vstupe do reštaurácie držal v pravej ruke krátku strelnú zbraň. Pristúpil k pultu, namieril zbraň na zamestnankyňu a stlačil spúšť.„Zbraň vydala mechanicky zvuk bez výstrelu, následne zbraň zložil k telu a povedal ,to bola srandaʻ, po tomto skutku z reštaurácie odišiel," uviedla polícia.Policajti muža krátko po čine zadržali. Zistili, že išlo o plastovú atrapu zbrane. Zadržaný nafúkal 2,67 promile. „Poverený príslušník PZ vzniesol mužovi obvinenie za prečin výtržníctva a zároveň podal podnet na návrh na vzatie obvineného do väzby, ktorý sudca akceptoval," uzavrela polícia.