 24hod.sk    Gala    Hudba

04. septembra 2025

Operná legenda Plácido Domingo prichádza do Bratislavy s veľkolepým galavečerom k 85. narodeninám



Bratislava privíta jedného z najväčších umelcov hudobného sveta. Plácido Domingo sa v hlavnom meste Slovenska predstaví pri príležitosti svojich 85. narodenín, ktoré oslávi exkluzívnym galakoncertom v TIPOS Arene.



Zdieľať
Operná legenda Plácido Domingo prichádza do Bratislavy s veľkolepým galavečerom k 85. narodeninám

Výnimočný večer, ktorý sa uskutoční iba raz – 17. marca 2026 – spojí charizmu legendárneho speváka s umením Slovenskej filharmónie. Je veľkou poctou pre Slovensko, že práve náš národný orchester bude mať česť sprevádzať jedného z najväčších operných umelcov všetkých čias.

Program koncertu prinesie dramatické árie, duetá a orchestrálne skladby z talianskej, francúzskej či španielskej opernej literatúry. Pódium ozdobia aj pozvaní sólisti, ktorých mená budú oznámené čoskoro.

Plácido Domingo patrí k najväčším osobnostiam operného a hudobného sveta. Počas svojej výnimočnej kariéry stvárnil vyše 150 rolí, predstavil sa na viac než 4000 vystúpeniach a získal 12 ocenení Grammy. Preslávil sa nielen ako spevák tenorových a barytónových partov, ale aj ako dirigent, mentor mladých talentov a celosvetový ambasádor španielskej kultúry a žánru zarzuela. Jeho meno sa navždy spája aj s legendárnym projektom Trojtenori, v ktorom spolu s Lucianom Pavarottim a José Carrerasom priniesli operu miliónom divákov po celom svete a stali sa symbolom spojenia vrcholného umenia a širokej popularity.

Slovenské publikum už malo možnosť zažiť jeho umenie v roku 2010, keď jeho prvý bratislavský koncert médiá označili za hudobnú udalosť roka. Nešlo len o silu jeho interpretačného majstrovstva, ale aj o nezabudnuteľný moment, keď maestro priamo na pódiu zaspieval kolednú Tichú noc v slovenčine. Táto nečakaná pocta domácemu publiku vytvorila v aréne jedinečnú atmosféru, ktorú diváci i novinári opísali ako magickú a nezabudnuteľnú.

Tento galavečer nie je len koncertom, ale poctou výnimočnej kariére jedného z najväčších umelcov našej doby. Sme hrdí, že Bratislava sa stane dejiskom jeho jubilejnej oslavy a že práve slovenskí hudobníci budú stáť po jeho boku na pódiu. Pre naše publikum to bude neopakovateľný zážitok, ktorý sa zapíše do histórie kultúrnych podujatí na Slovensku.dodáva Rudolf Héger, organizátor koncertu.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/PLACIDO-DOMINGO?ID_partner=60

