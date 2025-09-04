Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 4.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Rozália
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zaujímavosti

04. septembra 2025

Tatranské drevené kráľovstvo ukončilo činnosť, dôvodom je výstavba mobilných domov



Tatranské drevené kráľovstvo vo Vysokých Tatrách, ktoré patrilo medzi obľúbené atrakcie pre rodiny, ukončilo svoju činnosť. Urobilo tak ešte počas letných prázdnin, poslednýkrát bolo otvorené 22. augusta. ...



Zdieľať
titulka vysoke tatry 676x451 4.9.2025 (SITA.sk) - Tatranské drevené kráľovstvo vo Vysokých Tatrách, ktoré patrilo medzi obľúbené atrakcie pre rodiny, ukončilo svoju činnosť. Urobilo tak ešte počas letných prázdnin, poslednýkrát bolo otvorené 22. augusta. Informovalo o tom na sociálnej sieti. Ako vysvetlilo, dôvodom je podľa neho výstavba mobilných domov iným nájomcom.


Tatranské drevené kráľovstvo fungovalo v Novom Smokovci štyri roky. V jeho areáli sa nachádzalo 29 drevených sôch tatranských zvierat v skutočnej veľkosti, ale aj šesť rozprávkových domčekov s postavičkami. Ponúkalo pre turistov aj možnosť parkovania, pre návštevníkov areálu bezplatné.
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem




Zdroj: SITA.sk - Tatranské drevené kráľovstvo ukončilo činnosť, dôvodom je výstavba mobilných domov © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vo veku 91 rokov zomrel taliansky módny návrhár a zakladateľ slávnej značky Giorgio Armani.
<< predchádzajúci článok
Operná legenda Plácido Domingo prichádza do Bratislavy s veľkolepým galavečerom k 85. narodeninám

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 