Operný spevák Plácido Domingo sa nakazil koronavírusom, infikovaný je aj klávesák kapely Bon Jovi

22.3.2020 - Na zoznam celebrít, ktoré sa nakazili novým koronavírusom, pribudli aj španielsky operný spevák Plácido Domingo či klávesák americkej rockovej kapely Bon Jovi David Bryan. Sedemdesiatdeväťročný Domingo o tom informoval v nedeľu prostredníctvom sociálnej siete Facebook."Cítim, že je mojou morálnou povinnosťou oznámiť vám, že som mal pozitívny test," uviedol a dodal, že je spolu s rodinou v domácej karanténe. Podľa vlastných slov sa cíti dobre, i keď má zvýšenú telesnú teplotu a kašeľ. Rodáka z Madridu v uplynulom období niekoľko žien obvinilo zo sexuálneho obťažovania, čo okrem iného zapríčinilo rušenie jeho vystúpení.Päťdesiatosemročný David Bryan potvrdil, že je infikovaný, v sobotu na Instagrame. "Dnes som sa dozvedel výsledok môjho testu na koronavírus a je pozitívny. Asi týždeň sa cítim byť chorý, no každým dňom sa to zlepšuje. Prosím, nebojte sa!!! Je to chrípka, nie mor. Už týždeň som v karanténe a zostane to tak aj ďalší týždeň. Keď sa budem cítiť lepšie, spravia mi ďalší test, aby som mal istotu, že už nemám tento odporný vírus. Prosím, pomáhajte si. Čoskoro bude po všetkom, a to s pomocou každého Američana," uviedol rocker.