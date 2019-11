Operujeme slovom, aby sme predišli cukrovke a jej komplikáciám

Prediabetes zvyšuje riziko cukrovky

Diabetická noha – nočná mora cukrovkárov

Kvalitnejší život s cukrovkou

Preventívny program – Starostlivosť, dostupnosť, spolupráca

28.11.2019 (Webnoviny.sk) -Diabetes sa považuje za epidémiu tretieho tisícročia a na Slovensku je v súčasnosti evidovaných približne 360-tisíc pacientov s týmto ochorením. November,opäť upriamuje pozornosť verejnosti a zvyšuje povedomie o závažných komplikáciách, ktoré sa s týmto ochorením spájajú.Diabetes mellitus je chronické ochorenie, pri ktorom sa v tele prestane vytvárať inzulín, alebo sa ho netvorí dostatok alebo ho organizmus nedokáže správne využiť. Inzulín pomáha vstrebávať glukózu z krvi do tkanív, ktoré ho využívajú na svoju činnosť. Ak sa glukóza správne nespotrebuje, začne sa hromadiť a jej hladina v krvi sa s každým jedlom zvyšuje. Nadmerné množstvo glukózy v krvi pomaly ničí krvné cievy, nervový systém, ale aj iné orgány a tkanivá. Práve toto je príčinou neskorších komplikácií, ako súa ďalšie ochorenia, ktoré so sebou diabetes prináša.Existuje viacero faktorov-príčin, ktoré zvyšujú riziko vzniku cukrovky. Medzi ne patrí dedičnosť, obezita, nedostatok fyzickej aktivity, stres a najčastejšie sa jedná o kombináciu všetkých uvedených príčin.Pacienti s prediabetom majú relatívne vysoké riziko rozvoja cukrovky v budúcnosti, ale aj vysoké riziko pre kardiovaskulárne ochorenie (srdcový infarkt, mozgová mŕtvica).Nakoľko ide o bezpríznakové ochorenie, väčšinou sa diagnostikuje náhodne pri preventívnych prehliadkach či predoperačných vyšetreniach.Terapia prediabetu a oddialenie rozvoja cukrovky zahŕňa predovšetkým úpravu životného štýlu, pravidelnú fyzickú aktivitu, ale niekedy aj pomoc vo forme farmakoterapie.Skorá diagnostika diabetu a včasná liečba, spolu s dodržiavaním zásad životného štýlu, dokážu pacientom s diabetom priniesť kvalitný život a mnohokrát zabránia alebo oddialia rozvoj komplikácií spojených s diabetom. Okrem spomenutých komplikácií cukrovky je vážnou komplikáciou aj takzvanáje jedným z hlavných dôvodov hospitalizácie pacientov s diabetom, podieľa sa na zvyšovaní morbidity a mortality a v Európe je najčastejšou netraumatickou príčinou amputácie končatiny. Diabetická noha je definovaná ako infekcia, vznik vredov alebo deštrukcia tkanív nohy v dôsledku postihnutia nervov alebo tepien. Okrem samotnej cukrovky, ku vzniku diabetickej nohy prispievajú sú podobné rizikové faktory ako v prípade samotnej cukrovky, a teda fajčenie, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol a ďalšie.Potrebné je každodenné vyšetrenie chodidiel samotným pacientom alebo príbuzným.Strach z hypoglykémie (nedostatok cukru v krvi, ktorý môže vyústiť do bezvedomia) alebo hyperglykémie ovplyvňuje kvalitu života pacientov a jeho snahu zlepšiť samotnú liečbu diabetu. Moderná medicína prináša možnosť ako zabezpečiť pravidelnú kontrolu hladiny cukru v krvi, vďaka ktorej sa dá vyhnúť hypoglykémii, hyperglykémii, ale zmeniť napríklad aj traumatický spôsob merania glukózy, prostredníctvom neustáleho pichania do prsta.(CGM) je neinvazívnym spôsobom merania cukru v krvi vďaka. Drobná elektróda senzora zavedená pod kožou vysiela namerané hodnoty do prijímača, ktorý zobrazí hodnotu glykémie. CGM predpovedá hroziacu hypoglykémiu a diabetik jej tak môže efektívne predchádzať. Zariadenie poskytuje štatistiku meraní, ktoré zjednodušujú načasovanie ako aj vhodné dávkovanie inzulínu. K štatistikám môže mať prístup aj samotný lekár, ktorý získa kompletný prehľad o glykémii pacienta a na základe toho môže pacientovi nastaviť požadovanú liečbu, respektíve mu poskytnúť rady v otázke stravovacích návykov a cvičenia.je názov preventívneho programu(SDS) na rok 2020, ktorého cieľom je poukázať na prevenciu pred cukrovkou, respektíve na dôležitosť liečby tohto ochorenia. SDS prichádza s programom, v rámci ktorého sa zameria na pacientov s diabetom, poskytne servis médiám a pripraví preventívne aktivity aj pre širokú verejnosť.V rámci starostlivosti o pacientov, SDS plánujepo celom Slovensku, počas ktorých sa zameria na merania glykovaného hemoglobínu, ale pacientom pripomenie aj dôležitosť správnej adherencie v liečbe tohto nevyliečiteľného ochorenia. Diabetologická spoločnosť vytvorí aj, kde budú odborníci v oblasti diabetológie odpovedať na otázky médií týkajúce sa ochorenia diabetes mellitus.Starostlivosť o širokú verejnosť je treťou časťou programu na prevenciu cukrovky 2. typu. Dosa budú môcť zapojiť firmy so svojimi zamestnancami, ktorým SDS – tím poskytne preventívne merania a edukáciu o tom, aká dôležitá je pravidelná fyzická aktivita a strava, ktorá obsahuje málo jednoduchých cukrov a tukov a aké dôležité je jesť denne zeleninu.vysvetľuje diabetologička, doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc., prezidentka Slovenskej diabetologickej spoločnosti.Súčasťou kampane je aj príprava redizajnu stránky www.zivotbezcukrovky.sk pre širokú verejnosť, pacientov a rodinných príslušníkov s aktuálnymi informáciami a novinkami týkajúcimi sa ochorenia diabetes mellitus.