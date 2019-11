Pred 75. rokmi zahynulo československé letecké eso Otto Smik

Na archívnej snímke výcviková letka Albatrosov na letisku v Kuchyni, jeden má na chvoste podobizeň Otta Smika. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Na archívnej snímke medaila s podobizňou slovenského letca a príslušníka britských Kráľovských leteckých síl (RAF) z druhej svetovej vojny generálmajora Otta Smika. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 28. novembra (TASR) – Pred 75. rokmi zahynulo pri holandskom Zwolle československé letecké eso Otto Smik, ktorý bol najlepším československým stíhacím pilotom.Pochádzal zo Slovenska, bojoval proti fašizmu počas 2. svetovej vojny a podľa oficiálnych zdrojov zostrelil 10 nepriateľských lietadiel a tri strely V-1.uviedol pre TASR riaditeľ odboru vojensko-historických výskumov - zástupca riaditeľa Vojenského historického ústavu (VHÚ) Peter Šumichrast.priblížil Šumichrast. Keď sa schyľovalo k 2. svetovej vojne, tak mal Smik 17 rokov. Jeho cesta viedla do francúzskej Agde, kde sa v tom čase nachádzalo veliteľstvo 1. československej divízie vo Francúzsku.Prvý overený zostrel dosiahol 15. júla 1943 ako príslušník 222. stíhacej perute britského Kráľovského letectva počas operácie Rodeo 245.objasnil Šumichrast.uviedol.Vtedy mal Smik len 22 rokov a bol povýšený do hodnosti britského majora letectva.dodal na záver Šumichrast.Smikove pozostatky boli exhumované 12. septembra 1994 zo spojeneckého vojnového cintorína v belgickom Adegeme a leteckým špeciálom presunuté na Slovensko. Na bratislavskom Slávičom údolí ich so všetkými vojenskými poctami uložili na večný odpočinok.