Operujúci chirurg potvrdil, že Lauda sa vráti k normálnemu životu

Niki Lauda, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 25. októbra (TASR) - Bývalý pilot F1 Niki Lauda sa bude po vážnej operácii môcť opäť vrátiť do normálneho života. Legenda motošportu v stredu opustila nemocnicu vo Viedni takmer tri mesiace po tom, čo absolvovala transplantáciu pľúc.žartujúc použil automobilový žargón Laudov chirurg Walter Klepetko na štvrtkovej tlačovej konferencii.Šesťdesiatdeväťročný trojnásobný majster sveta odišiel v, no oslabený pobytom v nemocnici, takže ho čaká niekoľkotýždňová rehabilitácia. Lauda absolvoval transplantáciu začiatkom augusta, no už dlhší čas pred ňou ho liečili vo viedenskej nemocnici.