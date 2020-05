Opice zaútočili na laboratórneho asistenta a ukradli mu vzorky krvi pacientov s podozrením na koronavírus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.5.2020 (Webnoviny.sk) - Skupina opíc ukradla z vládnej nemocnice v indickom štáte Uttarpradéš vzorky krvi pacientov s podozrením na koronavírus. Informuje o tom spravodajský portál CNN, podľa ktorého sa incident stal ešte vo štvrtok, keď laboratórny asistent niesol vzorky na testy. Opice na asistenta zaútočili a ukradli mu škatuľu s tromi vzorkami.Podľa vedenia Lala Lajpat Rai Memorial Medical College and Hospital v meste Mérath to boli vzorky krvi a nie stery, ktoré väčšinou robia pacientom s podozrením na ochorenie COVID-19. Vzorky údajne patrili pacientom, ktorých testy na koronavírus boli pozitívne, a krv im vzali na rutinné testy.Opice s ukradnutými vzorkami vyliezli na stromy, a keď obhrýzli obaly, odhodili ich. Do kontaktu so vzorkami sa však nikto nedostal a zamestnanci nemocnice oblasť vydezinfikovali.Miestne úrady v súvislosti s incidentom nariadili v nemocnici vyšetrovanie.