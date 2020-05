Vedci pozorovali vplyv 18 dôležitých životných udalostí na spokojnosť človeka

Veľký vplyv na šťastie

30.5.2020 (Webnoviny.sk) - Dôležité životné udalosti, ako napríklad svadba, smrť blízkej osoby alebo bankrot, vplývajú na pocit pohody človeka. Vedci z University of Technology Sydney (UTS) a University of Sydney v najnovšej štúdii po prvý raz porovnali rôzny dopad udalostí na šťastie a pocit spokojnosti človeka, a tiež ako dlho tento vplyv trvá.V rokoch 2002 až 2016 analyzovali dopad 18 dôležitých udalostí na vzorke 14-tisíc Austrálčanov. Zistili, že napríklad presťahovanie sa, výpoveď v práci alebo povýšenie mali malý vplyv na blaho respondentov, pričom smrť partnera alebo veľká finančná strata mali vážny dopad."Manželstvo, narodenie dieťaťa a veľký finančný zisk mali najväčší vplyv na spokojnosť, ktorá však netrvala dlho - približne dva roky," uviedol vedúci výskumník Nathan Kettlewell a dodal, že pocit spokojnosti sa zvýšil už pred svadbou alebo narodením dieťaťa.Najväčší negatívny dopad na blaho majú napríklad smrť partnera alebo dieťaťa, rozchod, strata financií alebo zdravotný šok. Kettlewell potvrdil, že ľudia sa však z týchto udalostí dokážu dostať na úroveň pohody, akú zažívali predtým, približne za štyri roky.Vedci veria, že lepšie pochopenie vplyvu udalostí na blaho môže pomôcť vládam nasmerovať svoje zdroje na zabezpečenie šťastia a spokojnosti v spoločnosti. Takéto informácie tiež pomáhajú zdravotníkom lepšie porozumieť dôsledkom životných kríz.Výskumníci pracovali s dvoma druhmi pocitu spokojnosti. Prvým bolo afektívne blaho, ktoré odráža šťastie alebo frekvenciu a intenzitu pozitívnych a negatívnych emócií. Druhým je kognitívne blaho, ktoré súvisí s hodnotením spokojnosti so životom na základe cieľov.Niektoré udalosti, ako napríklad svadba alebo odchod do dôchodku mali pozitívny vplyv na kognitívne blaho, no účinok pozitívnych udalostí na afektívne blaho bol takmer nulový.Najväčší rozdiel medzi týmito dvoma oblasťami mali tehotenstvo a narodenie dieťaťa. Spokojnosť so životom po prvom roku od narodenia potomka bola na vysokej úrovni, no emočné šťastie počas tohto obdobia kleslo.Kettlewell odporučil, aby si ľudia "vytvárali pevné vzťahy, udržiavali si zdravie a riadili si finančné riziká". "Môže nás upokojiť fakt, že i keď to určitý čas trvá, pocit šťastia sa dokáže zotaviť aj z tých najhorších okolností," uzavrel.